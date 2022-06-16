華度加奴再袋千萬贊助　溫網前財源滾滾

英國網壇新星華度加奴（Emma）儘管最近受傷患困擾，但依然人氣高企，繼續成為贊助商寵兒，與滙豐簽下一紙4年合約，溫網前財源滾滾！

19歲的Emma成為滙豐全球代言人，消息指今次合作可袋1千萬英鎊，而該贊助正是溫網的合作夥伴，同時正好為溫網做勢。去年這位中羅混血兒在溫網獲外卡亮相，打入女單第4圈，已成為球圈熱話，繼而在美網歷史性奪標，即成為球壇天之驕女；世界排名已升個人新高第11位的她，今年在家鄉將直接參加這項大滿貫正賽，期望可以在這項草地大滿貫上再有新突破。早前她在諾丁漢網賽因拉傷退賽，目前正養傷為本月底展開的溫網作最後準備。

隨着父母都是在金融界工作，她表示今次與銀行合作，另一個目標就是幫助年輕一代在這方面的教育:「如果我不是網球員，我相信我會在金融方面的工作發展，我都很期待有關幫助年青人的項目，例如理財教育等，大家要留意啊。」華度加奴被視為網壇下一個舒拉寶娃，近年已與多項大型品牌合作，包括保時捷、Tiffany and Co、英航 、Dior、 Vodafone、運動品牌Nike及飲品Evian等。