英超新季賽程出爐！曼聯第1擊鬥白禮頓

2022/23球季英超賽程出爐！曼城喺煞科日戲劇性捧盃唔夠1個月，英超周四(16日)已公布新球季賽程，首周賽事戲碼夠晒睇頭，有坦哈格首度領軍嘅曼聯，將喺奧脫福球場迎戰白禮頓，被睇好可以打響英超頭炮；曼城衞冕第1擊就作客韋斯咸、利物浦則作客富咸。阿仙奴就連續第2年喺揭幕戰孭飛，「兵工廠」會喺8月5日率先作客水晶宮，為新一季英超拉開序幕。

英超Big6喺首輪賽事分途出擊(見表)，志切重振雄風嘅曼聯首戰面對白禮頓，荷蘭籍主帥坦哈格英超首演應該信心十足，事關「紅魔鬼」過去6次喺奧脫福球場近戰白禮頓，全部都可以贏波而回，曼聯上季開鑼戰就曾經以5比1大炒列斯聯。

首場Big6對決喺第2周上演，車路士將喺主場迎戰熱刺。至於第3周就有「雙紅會」，曼聯主場鬥利物浦。

其他焦點賽事，兩大冠軍熱門曼城同利物浦首次交鋒，會喺10月15日假晏菲路球場上演；曼城就喺4月1日返主場迎戰「紅軍」。另外，10月1日會係首個高潮，同日分別上演「曼市打吡」曼城對曼聯，以及「北倫敦打吡」阿仙奴對熱刺，球迷擔定櫈仔睇好戲！

由於今年卡塔爾世盃決賽周破天荒喺11月展開，啱啱插喺歐洲球季嘅中間，英超亦作出相應調整，踢完11月12/13日嘅第16輪賽事後，將會讓路世盃休戰超過1個月，12月18日世盃決賽完成後，英超會喺「拆禮物日」(12月26日)重燃戰火。為免球員應付太多比賽，英超傳統嘅「聖誕新年快車」將減少1輪，只係保留拆禮物日以及新年檔期(1月1日及2日)。

英超首輪賽程

5/8 (五)

水晶宮 Vs 阿仙奴

6/8 (六)

富咸 Vs 利物浦

般尼茅夫 Vs 阿士東維拉

列斯聯 Vs 狼隊

李斯特城 Vs 賓福特

紐卡素 Vs 諾定咸森林

熱刺 Vs 修咸頓

愛華頓 Vs 車路士

7/8 (日)

曼聯 Vs 白禮頓

韋斯咸 Vs 曼城

*前者主場