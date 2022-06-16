【港講J.League】日本越級挑戰U-23　衝冠失敗雖敗猶榮

U-23亞洲盃在六月開始於烏茲別克舉行，由於今屆賽事的冠、亞、季席位並不左右奧運足球賽事資格誰屬，因此有不少球隊均以試陣為主，並為之後的杭州亞運會作準備。

日本隊在今屆賽事同樣以此取向應戰，在監督大岩剛帶領下，全隊成員皆以U-21國家隊陣容為主，以測試球員的實力水平。雖然日本在昨晚的四強賽事以0-2不敵東道主烏茲別克，只能在周六爭季軍，但球隊在今屆賽事整體表現不俗，更有不少新星跑出。今次就同大家回顧一下日本U-21在今屆賽事的表現。

分組賽賽事（3戰得7分以小組次名出線）

雖然話日本在今屆賽事以U21國家隊上陣進行越級挑戰，但球隊陣容的實力依然不俗，陣中有多名球員早已在日職聯有上陣經驗，如FC東京的松木玖生、柏雷素爾的細谷真大、橫濱水手的藤田讓榴等等，實力絕不失禮，因此在開賽前亦被視為賽事熱門之一。

日本在今屆U23亞洲盃被編入D組，同組有沙特阿拉伯、阿聯酋及塔吉克，除塔吉克外，其餘兩隊與日本的實力尚算接近，因此爭取首兩名出線亦有一定難度。當中沙特阿拉伯在外圍賽早已同東道主烏茲別克交手有出色表現，並對當地作賽環境有一定程度了解，可說是日本的最大對手。

日本隊在分組賽首戰面對阿聯酋，對手在過去三屆賽事皆殺入八強階段，因此日本亦派出最佳陣容出戰，包括已外流比利時的齊藤光毅與及兩名德甲兵內野貴史及查斯。開賽後日本隊一如以往採取主動，在場上佔有大部份的控球權，但奈何進攻上未夠入肉，即使阿聯酋處於被動狀態但所受到的正面威脅並唔多，雙方半場互交白卷。

踏入下半場戰況依然未有大改變，不過戰至下半場15分鐘日本隊乘住對方後防失誤，鈴木唯人在禁區內把握機會為日本先開紀錄。不過日本隊在取得領先優勢後失去集中力，兩分鐘後即被阿聯酋追平，哈辛在禁區內接應長傳射入靚波追成1-1。戰至下半場25分鐘，日本更一度陷入輸波危機，中堅查斯禁區內犯手球輸十二碼，不過效力浦和紅鑽的門將鈴木彩艶卻成功將十二碼救出，令日本免於落後。

大難不死的日本更在5分鐘後再取得領先，高大中鋒細谷真大在禁區接應藤尾翔太的傳中頭鎚頂入，令日本領先2-1。雖然藤尾翔太在補時階段於禁區內施射中楣彈出並未能為日本擴大領先優勢，但仍無阻日本隊全取3分，順利取得開門紅。

次仗日本隊迎來最大挑戰面對沙特阿拉伯，可說是爭取出線的關鍵之戰。雖然強敵當前，但監督大岩剛亦作出不少變動，半田陸、山本理仁在今場首度出戰，似乎大岩剛對陣中所有戰將皆信心十足。沙特阿拉伯在首戰以5球大勝塔吉克，顯示出狀態不俗，而在得失球上亦先佔優勢。

開賽後日本即時採取主動，未夠10分鐘即有齊藤光毅獨闖龍潭殺入禁區起腳，可惜未能命中目標。日本在上半場餘下時間亦多次作出具威脅埋門，可惜藤尾翔太及齊藤光毅的攻門皆無功而還，結果半場雙方踢成0-0。

下半場開賽後，雙方的取向變得更加小心，以免影響之後的出線路途，而沙特阿拉伯在下半場25分鐘更有安瑪的遠射一度威脅日本大門，但被表現穩定的鈴木彩艷救出。5分鐘後藤野翔太涉嫌在爭頂中向對手動粗，經過VAR覆核後結果被逐，少打一個的日本隨即陷於苦戰。沙特阿拉伯在人數上有優勢下變得更主動，多次向日本大門進攻但均被鈴木彩艷一一化解。結果兩軍踢成0-0，各得4分下出線的機會可說是高唱入雲。

日本隊在最後一仗面對實力較弱的塔吉克，只要贏波即可出線，因此監督大岩剛亦派遣了不少副選球員上陣，在葡超效力賓菲加的混血兒門將小久保玲央亦得到正選上陣機會。開賽只需11分鐘，日本憑住一次角球攻勢在塔吉克門前製造混亂，今仗擔任正選的松木玖生趁機在禁區內以車身左腳窩利射入，為日本射成1-0。日本在取得領先優勢下繼續控制大局，山田楓喜及山本理仁的埋門亦先後威脅塔吉克的大門，更有松木玖生主射十二碼中柱彈出，未能擴大領先優勢，日本在上半場暫以1球領先對手。

雖然日本贏波即可出線，但在得失球上落後於沙特阿拉伯，因此下半場餘下時間亦要積極爭取入球。下半場10分鐘，塔吉克門將在後場傳球失誤，在今屆賽事首度擔任正選、效力於明治大學的佐藤惠允即把握機會射入，取得個人在今屆賽事的首個入球，為日本取得2-0領先優勢。可惜去到下半場20分鐘，同樣在今場首度擔任正選的中場三戸舜介，因粗野攔截被逐出場，乃日本在今屆賽事第2次少打一人。不過塔吉克在實力上始終有所不及，在人數上有優勢亦未能對日本造成任何威脅，更在補時階段被後備入替的中島大嘉突破越位陷阱單刀射入，結果日本以3-0大勝塔吉克。

由於同組的沙特阿拉伯在同日以20擊敗阿聯酋，結果在得失球上佔優下壓過日本取得首名出線資格；而日本以次名身份出線後，在八強將要面對在C組以首名出線的南韓，可以話係相當惡踢。

八強 南韓 0-3 日本

南韓在亞洲足球雖然一直處於領導位置，但佢哋卻從未染指過U23亞洲盃，因此今屆賽事亦銳意爭標，為之後的亞運會打下強心針，南韓U23除了由名宿黃善洪執教外，陣中亦有效力馬略卡的李康仁、清水心跳前鋒吳世憲等人在陣，實力似乎相當不俗。

日本隊監督大岩剛今場復派正選陣容出戰，以求闖過南韓一關，鈴木唯人、細谷真大、齊藤光毅、藤野翔太等皆復任正選。雖然強敵當前，但日本隊依然在開賽後即採取主動，細谷真大開賽不久即接應長傳突入禁區施射，為南韓防線敲響警號。戰至22分鐘，日本隊射手鈴木唯人在禁區頂主射罰球，皮球省中人牆後撞楣底彈入，日本令人意外地取得領先優勢。而戰至補時階段，日本先有細谷真大近門施射被護空門救出，再有齊藤光毅起腳被南韓門將文成俊化解，日本在半場只以1球領先。

下半場開賽初段，南韓為求收復落後形勢下採取主動，但奈何攻勢並不入肉，日本門將鈴木彩艷亦鮮有作出撲救。戰至下半場20分鐘，鈴木唯人在南韓禁區成功推過對手施射，南韓門將文成俊救出不遠後被細谷真大衝前補射入網，日本成功將領先優勢擴大至2-0。

南韓在餘下時間空群而出，令後防暴露出更多空位被日本有機可乘。下半場80分鐘，鈴木唯人在禁區接應右閘內野貴史傳送後，成功擺脫兩名南韓守將轉身以左腳抽入，協助日本最終以3-0大勝南韓，成功殺入四強。

四強 烏茲別克2-0 日本

挑戰南韓成功後，日本要面對另一強敵、東道主烏茲別克。烏茲別克曾經在2018取得U-23亞洲盃冠軍，在今屆賽事分組賽亦壓倒伊朗及卡塔爾兩支勁旅，實力不容小覷。不過烏茲別克在八強卻與伊拉克激戰120分鐘踢成2-2，結果靠互射十二碼擊敗對手晉級，體能上相對較輸蝕。

日本隊今場繼續以大部份正選出戰，只以松岡大起取代山本理仁正選上陣，亦是呢位清水心跳中場自首場分組賽後再次出場。開賽後日本一如既往佔有控球主導權，但面對實力強勁的烏茲別克卻製造唔出任何具威脅的攻勢。相反烏茲別克多次憑住出色的小組配合，加上體力化的踢法，多次為日本大門作出威脅，當中隊長查路甸諾夫更多次施射，可惜無功而還。雙方半場以0-0打成平手。

下半場開賽後，日本隊的表現依然無乜起色，繼續佔取控球權優勢但具威脅埋門則繼續欠奉；而烏茲別克則繼續多次突入日本禁區製造險象，但皆被日本隊防線所阻。在戰情呈現膠着狀態下，戰至下半場15分鐘，烏茲別克隊長查路甸諾夫在30碼外以左腳施放冷箭，皮球以高飛曲墜形式直入網窩，日本隊門將鈴木彩艷欲救無從，烏茲別克領先1-0。

落後下的日本隨即加強進攻節奏，務求盡快收復失地，但攻勢卻被烏茲別克的銅牆鐵壁一一化解。戰至89分鐘，烏茲別克更趁日本後場傳球失誤截得皮球，射手諾查耶夫成功突入禁區，在半單刀狀態射破日本大門，領先至2-0。結果烏茲別克亦憑呢個比數擊敗日本，成功殺入決賽與沙特阿拉伯爭標；而日本則只能夠與同樣在四強落敗的澳洲爭季軍。

雖然日本今次衝擊U23亞洲盃冠軍失敗，但球隊以U21陣容越級挑戰，打多入四強的成績已算相當不俗，期望一眾後生仔在下屆賽事會有更成熟的演出，以求成功爭取奧運足球賽事入場券。此外，鈴木唯人、細谷真大、鈴木彩艷、藤田譲瑠等球員更借助今次賽事打響名堂，晌嚟緊的日職聯賽事確係要多多留意呢班新世代的演出先得喇！

本周日職聯直播時間：

6月18日下午5：00 清水心跳 對 福岡黃蜂 有線電視601／661

6月18日下午6：00 大阪飛腳 對 橫濱水手 有線電視602／662

6月18日下午6：00 川崎前鋒 對 北海道札幌岡薩多 有線電視604／664

6月18日下午6：00 柏雷素爾 對 神戶勝利船 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

6月18日下午1：00 千葉市原 對 大宮松鼠 有線電視601／661

6月19日下午1：00 新潟天鵝 對 秋田藍閃電 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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歐陽耀沖Vlog第2集：