據英國傳媒報道，法國中場保羅普巴已決定接納祖雲達斯開出嘅4年合約，月底約滿曼聯後將以自由身正式簽約，回歸呢間佢效力過4年嘅意甲勁旅。大局已定下，保羅普巴嘅個人紀錄片《Pogmentary》亦喺周五(17日)推出，當中有一幕普巴同已故經理人拉奧拿對話，揭開「報復式」離開曼聯真相！

普巴同曼聯嘅合約喺6月30日完結，祖雲達斯同巴黎聖日耳門(PSG)不約而同向佢招手，但據英國《每日郵報》報道，普巴已拒絕PSG嘅斟介，代表律師比文達近日同祖雲達斯商討後，已就一份4年合約達成共識，等月底同曼聯約滿後就可以正式簽約，繼2012年後第2次以自由身加盟祖雲達斯。

呢位法國國腳周五亦會推出由Amazon攝製嘅紀錄片《Pogmentary》，率先曝光嘅內容亦夠晒震撼，其中一幕係普巴喺勞斯萊斯入面，同已故經理人拉奧拿傾電話，普巴問：「曼聯有冇第2次出價(續約)？」拉奧拿回應：「有，佢哋好想你留低，但我覺得佢哋開出嘅條件顯示唔到(誠意)，我同曼聯講，如果你哋想普巴留隊，就唔好開出呢份合約。」

據報曼聯當時開出嘅條件係30萬鎊周薪，比普巴原本嘅29萬鎊周薪只係多少少，普巴聽到後亦不滿表示：「曼聯只係虛張聲勢，口講話好想要一個球員，但就乜嘢都唔付出，我嘅諗法係，我要令曼聯知道拖延續約係個大錯誤，亦要令其他球會知道，曼聯冇同我續約係大錯特錯。」