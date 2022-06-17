玩火都未夠！何柱霆約你跳轉珠穆朗瑪峰

Red Bull運動員、兩屆世界跳繩錦標賽冠軍何柱霆(Timothy Ho)去年啟動Red Bull Skip to Fit跳繩挑戰，成功帶領港人圍繞香港主要海岸線十一周。今年Skip to Fit將會「跳」戰更高目標，鼓勵全港市民於7月31日前合力跳足3,498,000下，以跳出等同3,498里、由香港來回一轉珠穆朗瑪峰的新目標，同時贏取日本大板Red Bull Box Cart Race體驗、何柱霆跳繩訓練班名額等豐富獎品。參加詳情可參考： http://www.redbull.hk/skiptofit

上個月剛剛完成身上著火跳火繩挑戰的Timothy表示：「作為運動員應該不斷挑戰自我，繼著火跳火繩之後，我希望將挑戰自我的精神帶給身邊的人。所以，繼去年Skip to Fit環繞香港的海岸線(283.345里)後，我會同市民大眾一起挑戰新的目標，就是來回世界第一高峰珠穆朗瑪峰。」

這次Skip to Fit挑戰，無論你有繩或是沒有繩都可以一齊跳，只要於Jumpr APP或者Tangram SmartRope APP 活動頁內登記即可參加！有Tangram SmartRope繩或以Jumpr APP虛擬跳繩的參加者的跳繩成績紀錄將自動上存至Red Bull Skip to Fit官方網站的成績排名榜。兩款APP均可以將你的成績轉換成已燃燒卡路里的數字，讓你可以時刻檢察成效，有助改善運動的效率。

來回珠穆朗瑪峰的距離是3,498里，以跑一里需要11分鐘等同跳1,000下來計算，來回珠穆朗瑪峰相等於跳3,498,000下。Skip to Fit跳繩挑戰活動由即日起至7月31日舉行，在這段期間Timothy期望大家可以一齊迎接「跳」戰、合力達「繩」3,498,000下的目標。成績理想的參加者更可以獲得豐富的獎品，排行榜頭3名參加者，可獲頭獎日本大板Red Bull Box Cart Race體驗，排行榜頭4-18名(共15人)可獲二獎，由世界跳繩冠軍何柱霆親自教授的跳繩訓練，前200名(200人)參加者完成跳繩100下便可獲得Skip to Fit 能量包 (Red Bull能量及無糖飲品)。

跳繩運動不受人數或場地限制，一個人都可以做到，是最簡單的運動！除了方便，它更是一項「健康效益」十分高的帶氧燒脂運動，非常適合沒時間做運動而又關注健康的都市人。研究指出，以中等速度跳繩，30分鐘就可以消耗掉400卡的熱量，相當於慢跑60分鐘，運動效率很高。跳繩可以燒脂減肥、提升心肺功能、鍛鍊下肢肌力、改善平衡力及提升運動表現。除一般人，不少專業運動員都會以跳繩作為熱身運動或恆常體能訓練。Timothy希望透過Skip to Fit活動讓大家培養出每天運動的習慣，只有毅力，大家一起達到來回珠穆朗瑪峰的目標相信並不困難，同時更可以讓大家活得更健康、更有活力！