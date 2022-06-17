勇士4比2擊敗塞爾特人 睽違3年重奪總冠軍

勇士今日（17日）在NBA總決賽第6場成功「埋齋」，憑著「咖喱仔」史堤芬居里轟入34分，全隊射入19球三分球，以103：90擊敗塞爾特人，場數4：2重奪睽違3年的總冠軍，也是隊史第7冠。

塞爾特人開局領先14：2，但好景不常，勇士在首節尾段到第二節初段打出21：0的攻勢，半場射入10球三分，讓勝利天秤徹底傾斜。反觀「綠軍」在外線14投3中，主力達頓和史馬特早早錄得3犯，被迫退下火線，進退失據下，大幅落後39：54。

換邊後，勇士繼續大灑「三分雨」，史堤芬居里和奧圖波達連入5球三分，一度拉開22分差。當TD花園一片寂靜，「綠軍」36歲老將荷福特扮演「X Factor」，單節獨取14分，更封阻佐敦普爾上籃，追成66：76進入決勝節。不過，勇士沒讓分差進一步縮窄，加緊防守，迫使「綠軍」累積到21次失誤，提前「舉白旗」撤下主力。

勇士有5人得分上雙，「咖喱仔」21投12中，包括6球三分，轟入34分7籃板7助攻。積蒙格連交出「準三雙」12分12籃板8助攻。韋堅斯取得18分之餘，在防守端貢獻4偷波3封阻。塞爾特人方面，謝倫布朗23投12中，攻入全隊最高的34分。