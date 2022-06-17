2026「北美世盃」16城市揭盅　美國舉辦60場

2026年世界盃決賽周由美國、墨西哥同加拿大聯合舉辦，國際足協周五(17日)宣布16個舉辦城市，當中美國有11個城市參與，並且會主辦80場賽事中嘅60場，墨西哥同加拿大就分別有3個城市同2個城市上榜，各自舉辦10場比賽。

「北美世盃」係世盃史上第1次由3個國家合辦，決賽周隊數亦由32隊增加至48隊，由於賽事眾多，國際足協一共收到22個城市申請，最終選出16個(見表)，包括美國11個城市、墨西哥3個城市同加拿大2個城市。

80場比賽當中，美國會包攬當中60場，包括由8強開始去到決賽嘅所有賽事，墨西哥同加拿大就分別上演10場。國際足協仍未定出決賽舉辦地點，不過主辦94年美國世盃決賽嘅玫瑰碗球場，就冇份參與呢屆賽事。

2026世盃16主辦城市

美國：亞特蘭大、波斯頓、達拉斯、休斯敦、堪薩斯城、洛杉磯、邁阿密、紐約/新澤西、費城、三藩市、西雅圖

墨西哥：墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉

溫哥華：多倫多、溫哥華