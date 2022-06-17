周五(17日)晚韓職頭場，由金泉尚武主場迎戰FC水原。兩隊同樣成績差勁，梗係想喺對方身上搶分，預料會採取主攻踢法，加上FC水原近6場聯賽有5次總入球開3球或以上，鬥攻格局可博2.5球入球大。(周五晚6時開賽)

鬥心火力有保證

季初一度表現不俗嘅金泉尚武，之後無以為繼，近5場聯賽更加只有2和3負，現居第9位，實力明顯見底。不過，金泉尚武上仗作客FC首爾，喺兩度落後劣勢之下，戰至補時入波逼和對手2比2，表現出頑強鬥志，前鋒趙圭成上仗又入1粒，佢今季已經有10球進帳，排射手榜第2位，金泉尚武有呢位前鋒壓陣，應該有力撕破FC水原防線。

尾2嘅FC水原入得又失得，今季15仗聯賽入20球，但失咗28粒，太過重攻輕守，單計近6場比賽僅有2和4負未贏過，不過其中5場有入波，呢5仗均開3球或以上，包括與前列球隊仁川聯打和2比2，上仗惡鬥榜首蔚山現代，更加先開紀錄，可惜下半場連失兩球輸1比2，表現備受好評，有助提升今仗信心，今仗無懼同金泉尚武駁火，隨時合演入球騷。

直播表

周五6:30pm 韓職 浦項制鐵 Vs FC江原

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