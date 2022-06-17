球壇尋人記II~~麥露蓮同Dee嫂繼續派花生

呢排個個都追大台套《尋人記II》，叫好又叫座，上年我哋都推出個球壇尋人記，好嘢唔怕添食，今日我哋又搵啲昔日新聞人物，睇吓佢哋最新發展係點！

86歲仍官司纏身 白禮達隨時要踎監

前國際足協會長白禮達曾經係世界球壇最有權力人物，可以隻手遮天，但亦因為濫權及貪腐，導致身敗名裂。白禮達涉向前歐洲足協會長柏天尼支付「黑金」，兩人由2016年開始，被罰禁止涉足所有足球事務8年，後來上訴獲得減至6年。

原本白禮達可以趕及喺今年世界盃決賽周揭幕前「復出」，但2021年3月再遭國際足協道德委員會指控涉及多項非法挪用款項，再判罰佢禁止參與所有足球事務6年，意味要等到2028年先至可以解禁。

禍不單行，2021年11月瑞士當局正式控告白禮達及柏天尼使用虛假文件、挪用公款、欺詐等罪名，喺今年6月8日開審，一旦罪成將面臨監禁，對於已經年屆86歲嘅白禮達，絕對係致命一擊。

葡國英雄曇花一現 艾達盧比斯淪落中東

舊年歐國盃決賽開波前嘅儀式上，艾達盧比斯以2016年冠軍球隊成員身份拎住冠軍獎盃出現，令人再次記番起，當年葡萄牙同法國喺決賽法定時間0比0，要進行加時，艾達盧比斯後備上陣一箭定江山，以1球小勝法國。

艾達盧比斯亮相後畀人起番底，佢之後未能入選2017年洲際國家盃同2018世界盃葡萄牙大軍名單，2017至2021年效力莫斯科火車頭，但正正就係舊年歐國盃決賽周開波前，約滿被放棄。

效力拉德忙住護級

舊年之後34歲嘅艾達就係大家嘅目光下消失，原來佢搵到新工，轉戰沙特超效力拉德。不過球隊情況都係麻麻地，雖然艾達上陣22場入6球，係拉德次席射手，但現時拉德係16支球隊入面排尾3，聯賽只係淨番最後2輪，喺嚟緊周日（19日）同下周五（24日）進行，唔知曾經效力里爾、史雲斯、布加拉等嘅艾達盧比斯，可唔可以幫球隊成功護級。

麥露蓮繼續派花生 同華Dee嫂對簿公堂

英格蘭WAGs盛極一時，講到最多話題、花生指數最高一位，絕對係朗尼嬌妻麥露蓮。朗尼兩公婆情節好過追劇，雖然朗尼退役多年，但佢老婆繼續「派花生」，仲有同其餘「阿嫂」糾纏，近年佢同占美華迪對簿公堂，原因係華Dee嫂涉嫌洩露私人IG內容畀傳媒。

麥露蓮真係好嘢，佢一直認為，自己屋企秘密之所以經常見報，係畀朋友出賣，於是佢設咗個局，單方面向嫌疑人發放虛構故事，例如為BB揀性別、電視台復出、屋企地庫水浸等，結果畀佢斷正，「25女」就係華Dee嫂Rebekah，仲為此告上法庭，但觀眾食花生就食得好開心嘞。

「綠帽男」再組家庭 布歷治苦盡甘來入娛圈

近年足球圈有唔少桃色新聞，乜嘢偷食、嫖妓、爭女、撬牆腳橋段都有齊，最經典當然要數2010年嘅泰利「勾義嫂」事件，呢位車路士傳奇隊長當年背住老婆，偷食國隊隊隊友布歷治嘅女伴，成為一代賤男，而「綠帽男」形象深入民心嘅布歷治，依家又去咗邊呢？

當年布歷治同Model女友佩龍塞爾分手冇耐，英國傳媒即爆出泰利同佩龍塞爾有染，泰利最初申請禁制令唔畀傳媒報道，但禁令隨後被法庭推翻，令醜聞全面曝光。當時效力曼城嘅布歷治，喺車路士同英格蘭同泰利做過多年隊友，今次被老死出賣心力交瘁，1個月後宣布退出國家隊，又喺同佩龍塞爾嘅兒子撫養權官司敗訴，跌入人生谷底。

同歌手結緍育有兩子

不過否極泰來，布歷治喺2014年搵到真命天女，同著名歌手Frankie Sandford結婚，依家仲有兩個寶貝仔，組成幸福家庭。布歷治掛靴後亦成功進軍娛樂圈，參加過多個著名真人Show節目，被譽為真人Show嘅「傳奇」，加上歌手老婆嘅名氣，兩人成為娛樂圈嘅人氣組合，可以話係苦盡甘來。

索女軍醫愈撈愈掂 伊娃開診所為世盃服務

唔知大家仲記唔記得前車仔索女軍醫伊娃？佢喺2015年英超首輪對史雲斯，因末段衝入場為受傷嘅夏薩特治療，令夏薩特需暫時出場，本已打少個嘅車仔變9打11，激到當時主帥摩連奴紮紮跳，伊娃被粗口問候兼炒魷，後來佢控告摩佬性別歧視同車仔無理解僱，轟動一時，雖然庭外和解，但已搞到車仔嗰季雞毛鴨血，最終排第10慘淡收場。

好彩有麝自然香，伊娃有料唔憂冇嘢撈，佢唔單止喺倫敦開咗一間從事運動醫學嘅診所，仲同一間卡塔爾運動醫學醫院合作，以專業知識為嚟緊世盃提供醫療幫助。除此之外，伊娃上年見到英國業餘足球隊利維斯，發起反歧視女性活動CallHimOut，佢非常認同呢個理念，於是就與英國著名網球手梅萊同佢媽媽入股，重返球圈做老闆，致力為針對女性嘅暴力及歧視行為發聲。

馬特拉斯「施丹頭槌」銅像拆完又起

2006年世界盃決賽，意大利對法國出現球壇經典一幕，意大利嘅馬特拉斯負責Mark法國巨星施丹，雖然被施丹先開紀錄，但馬特拉斯本人頭槌為意軍扳平，佢全場同施丹鬥到難分難解，更於加時成功挑釁施丹向佢施展「鐵頭功」，令這名法國中場被逐離場，馬特拉斯為為「藍衣兵團」奪冠嘅最大功臣。

以世盃冠軍成員身份歎世界

「施丹頭槌」不經不覺16年，馬特拉斯一路都逍遙自在，2011年喺國際米蘭退役後3年，無啦啦走咗去印度超球會清奈泰坦復出，成為球員及教練，更於2015年帶領球會贏得印度超冠軍。

馬特拉斯跟住都係歎世界為主，得閒以2006年世界盃冠軍成員身份，出席吓活動收吓剪彩費同代言費，一時又會用國際米蘭名宿身份去吓球會活動。

講開「施丹頭槌」，2013年有個相關巨型銅像喺卡塔爾多哈海旁展覽，但由於被指推廣暴力，有違伊斯蘭教義被迅速移除。不過卡塔爾政府宣布「施丹頭槌」銅像重見天日，將重新放喺新建嘅體育博物館內展出，有關官員希望可喺年底世界盃開鑼前展出。