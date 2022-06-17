體操亞錦賽　石偉雄吳家祺闖周六決賽

香港「跳馬王子」石偉雄周四（16日）在卡塔爾舉行的亞洲體操錦標賽資格賽，以總分14.3分排名第2，與隊友吳家祺齊闖周六決賽，爭奪金牌。

石偉雄4月完成世界盃之旅後，相隔兩個月，在亞錦賽跳馬資格賽登場。「石仔」未有施展絕招「李世光跳」，採用兩套難度5.6分和4.8分的動作，分別取得9.067分和9.133分的執行分，總分14.3分，僅次於菲律賓的Carlos Yulo，排名第2，與另一港將、排名第8的吳家祺（13.934分）一起躋身周六決賽。

女子組方面，港隊派出黃曉盈、黃靖晴和曾灝琛，繼2015年再次參加團體賽，在跳馬、高低槓、平衡木和自由體操4個項目，分別造出33.199分、26.8分、33.066分和31.833分，總分124.898分，在9支隊伍中排名第8，未能以前5姿態奪得10月世錦賽資格。

而在3月世界盃多哈站，勇奪平衡木銅牌的黃曉盈，今次身兼多項下，主項表現下滑，造出11.433分，在39人中排名22，未能躋身決賽。