女足聯賽盃季軍戰　公民激鬥沙田

賽馬會女子足球聯賽「聯賽盃」（甲組）周六（18日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場，上演最後一天賽事。頭場由公民鬥沙田合演季軍戰，尾場則由傑志火併車路士足球學校（香港），爭奪冠軍寶座。（on.cc東網、睇體ontv Sports Facebook專頁、 香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃Facebook專頁及YouTube頻道周六晚上6時15分起直播）

頭場晚6時15分上演公民對沙田的季軍戰，公民分組賽先後與大埔及傑志上演入球騷，頭兩戰和局收場，煞科戰靠死球戰術一球擊敗大聯盟，獲A組次名進身季軍戰，公民主力許以心及郭藹嵐等剛入選港隊決選名單，實力強橫。

沙田不少球員曾為公民披甲，公民隊長郭靖雯對一班舊拍檔絕不陌生，特別提醒隊友要做好防守：「沙田控傳組織快，我哋防守要更加緊密，一對一防守時要更有耐性，唔可以輕易出腳。」這位綽號「巴西」的球員又指對手遠射能力不俗，要加以提防。

沙田分組賽最後一戰雖然以1比3不敵車路士足球學校（香港），但在B組仍力壓愉園以次名出線。隊長陳詠詩和主力韋婉婷今場倒戈相向，對此「韋婉」表示只會專注比賽，盡力做好自己。經過兩仗正式比賽後，「韋婉」認為球隊無論戰術執行力及發揮皆有所進步，勝負取決於心態：「球隊整體狀態比較飄忽，但如果我哋每人都做足100分，咁成隊加埋就唔止100分，希望大家可以保持衝勁。」

【兩隊預計正選陣容】

公民

門將：16盧嘉銘

後衞：5朱寶恩 17郭靖雯 2許以心 11鄭沛欣

中場：10程嘉音 4何悅寧 19郭藹嵐

前鋒：21謝穎芊 22關詠瑜 25李巧怡

沙田

門將：1黃樂敏

後衞：2王素嫻 28 施㦤恩 3劉海因 14羅燕汶

中場：30韋婉婷 6陳詠詩 4胡樂琪 7 馬曉蔚 12 梁卿文

前鋒：9孔悅