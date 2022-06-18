阿仙奴2.1億鎊瘋狂豪購　力斟5大球星

阿仙奴瘋狂增兵大計曝光！繼去年夏天成為歐洲球壇「燒錢王」後，阿仙奴今個暑假亦準備大灑金錢，周五(17日)落實用3,500萬鎊收購葡萄牙中場法比奧韋拉後，據報曼城前鋒加比爾捷西斯亦接近達成協議，權威媒體更踢爆阿仙奴已出手斟介泰利文斯、拉芬夏比洛尼同利辛度馬天尼斯，總軍費超過2億鎊。

新球季重返歐洲賽嘅阿仙奴，日前先用300萬鎊羅致聖保羅19歲翼鋒馬昆奴斯，周五波圖亦發出官方聲明，證實22歲中場法比奧韋拉以3,500萬鎊轉會費加盟「兵工廠」。據《ESPN》及《天空體育》等報道，阿仙奴已就收購加比爾捷西斯同曼城深入談判，呢位巴西前鋒同佢屋企人已飛抵英國遊說球會放人，已簽入艾寧夏蘭特嘅曼城亦無意阻攔，5,000萬鎊轉會成事機會極大。

權威媒體《The Athletic》更爆料，話阿仙奴仲會再簽多3個球星，包括價值4,000萬鎊嘅李斯特城中場泰利文斯、5,000萬鎊嘅列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼，球隊亦已開價3,000萬鎊收購阿積士中堅利辛度馬天尼斯被拒，但強調「兵工廠」會提高開價再搶人，如果全部成事，今夏總開支會突破2億鎊大關！

阿仙奴幾個月前已提前簽入美國國家隊門將馬特端納、法國國腳中堅威廉沙列巴亦落實由馬賽回收，球隊實力將獲大幅度提升。阿仙奴上季英超爭逐前4失敗，但聯賽第5位的成績亦令球隊可以出戰歐霸盃，闊別1年後重返歐洲賽場。