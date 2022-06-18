勝利船沉淪　柏雷素爾上盤抵玩

周六(18日)晚日職焦點賽事，柏雷素爾主場迎戰神戶勝利船，「4哥」柏雷素爾連盃賽在內豪取3連勝，已經走出早前低谷，加上近年碰頭食住神戶勝利船，讓得起平半，一於捧上盤。(有線665及605台周六晚6時直播)

及時轉勢豪取3連勝

柏雷素爾之前各項賽事，一度6場僅1勝，幸好上月底及時反彈，連同盃賽在內，近3仗取得全勝兼狂轟10球，包括聯賽作客大勝北海道札幌岡薩多6比1，球員信心爆棚。儘管年輕前鋒細谷真大仍要出戰U23亞洲盃未歸隊，但仲有馬菲奧斯沙維奧助陣，配合頻有助攻嘅小屋松知哉，火力未減。

至於星味十足嘅神戶勝利船，雖然連盃賽獲兩連勝，不過大勝殘陣出擊嘅北海道札幌岡薩多4比1，明顯欠說服力，上仗日皇盃反勝日丙球隊富山勝利3比2，要喺末段連入兩球先至絕殺對手，幸運成分居多，球隊表現飄忽，難怪仍然敬陪末席。何況雙方近4次交手，柏雷素爾取得3勝1負，格食格之下再贏唔奇。

直播表

周六1:00pm 日乙 千葉市原 Vs 大宮松鼠

有線661、601台

周六5:00pm 日職 清水心跳 Vs 福岡黃蜂

有線661、601台

周六6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 神戶勝利船

有線665、605台

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 北海道札幌岡薩多

有線664、604台

周六9:00pm U23亞洲盃 日本U23 Vs 澳洲U23

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周日凌晨零時 挪超 基斯迪辛德 Vs 波杜基林特

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周日3:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs FC洛杉磯

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周日5:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 波特蘭伐木者

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周日7:00am 美職 紐約紅牛 Vs FC多倫多

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周日7:30am 美職 費城聯 Vs FC辛辛那提

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周日9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 溫哥華白帽

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周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 聖荷西地震

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