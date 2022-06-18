女足聯賽盃決賽　「藍鳥」火併「車仔」

賽馬會女子足球聯賽「聯賽盃」（甲組）周六(18日)假賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場，上演最後一天賽事。頭場由公民鬥沙田合演季軍戰，尾場則由傑志火併車路士足球學校（香港），爭奪冠軍寶座。（on.cc東網、睇體ontv Sports Facebook專頁、 香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃Facebook專頁及YouTube頻道周六晚上6時15分起直播）

晚上8時15分上演的冠軍爭奪戰，由兩支「半職業」球隊傑志和車路士足球學校（香港）碰頭。分組賽身處A組的傑志，首仗以2比0擊敗大聯盟足球學院，次仗與公民激和3比3，最後一戰則以1比0力克大埔，以3戰2勝1和得7分，首名躋身決賽。

對於球隊表現，主帥張寶春坦言受之前賽事停擺影響，狀態略嫌不足：「雖然攞到小組首名，但整體演出同停擺前比較，仲有一段幾明顯嘅距離，球員陣上默契點都硬係差啲嘢咁。」

雖然對球隊在分組賽的發揮未盡滿意，但「寶春Sir」相信在幾名經驗球員帶領下，「藍鳥」可以在決賽中發揮出最佳水準。「嚟到決賽，球隊嘅實力應該冇咩高低，勝負取決於臨場表現，呢方面我相信『煒琪』（即球員張煒琪）同『阿K』（即球員鍾貝琪）幾個起到關鍵作用，經驗方面我哋絕對有優勢。」惟「寶春Sir」依然提醒球員要集中應戰，並多加留意對方射手梁匡蕎。

由於B組僅得3隊，先後以3比1擊敗沙田，以及3比0贏愉園的車路士足球學校（香港），兩戰6分奪得決賽入場券。主帥鄧志明認為決賽才是真正考驗：「我哋喺小組人腳平均啲，所以順利過關，但決賽就唔同喇，傑志球員好似張煒琪咁，都係實力同經驗兼備，後防一定要避免犯錯，先有機會問鼎錦標。」

球員時代綽號「四眼仔」的「鄧Sir」強調，縱使經驗方面是傑志佔優，但「車仔」卻擁有活力這一大本錢。他亦提到「車仔」上次躋身決賽，已屬5、6年前的事，球隊上下有信心與對手合演一場好波，希望球迷多多支持。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1梁蔚雅

後衞：27蘇鎧霖 25高咏淇 22賀允同 33朱素君

中場：8傅昭文 6鍾貝琪 17張煒琪

前鋒：2李穎欣 7鄺穎茵 96湛靜雯

車路士足球學校(香港)

門將：36吳婉琪

後衞：63黃曦桐 32馬澤純 3翟嘉敏 11曾麗珊

中場：23陳綺馨 30姚希雯 7陳穎琳

前鋒：12王淑芬 28宋麗雯 10梁匡蕎

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