利物浦再有大搞作　明年簽天才中場

利物浦以天價8,500萬鎊收購射手達雲紐尼斯之後，預料今夏唔會再大手筆增兵，但英國傳媒指紅軍主帥高普已經計劃明年夏天再簽入1位猛將，目標正係多蒙特中場祖迪比寧咸，利物浦為咗籌集資金，未來2個轉會窗將陸續出售部份球員。

即將19歲嘅祖迪比寧咸2年前由伯明翰轉投多蒙特後，立即成為主力，近2季都有出色表現，上陣90場入10球，並晉身英格蘭大國腳，有份出戰上年歐國盃決賽周，預料會為「三獅兵團」參加今屆世界盃，估計身價達8,000萬鎊。

高普一直非常欣賞祖迪比寧咸，想將佢收歸旗下，但由於剛重金買入達雲紐尼斯，短期難以再負擔巨額轉會費，加上多蒙特出售艾寧夏蘭特後，亦唔想新球季再失去另一位主力，所以估計紅軍要明夏先至簽到祖迪比寧咸。

高普曾經率領多蒙特捧2次德甲冠軍，打入歐聯決賽，同「蜜蜂兵團」關係非常好，佢開到聲，多蒙特明年應該會優先考慮將祖迪比寧咸賣畀利物浦。

利物浦亦需要出售部份球員，籌集資金，除咗將沙迪奧文尼出售畀拜仁慕尼黑之外，南野拓實、阿歷士張伯倫都好可能被賣走。