世界游泳賽開鑼！卓銘浩400米自試牛刀　

一連8天的FINA世界游泳錦標賽今日（18日）在匈牙利布達佩斯揭幕，首天早上先上演9項初賽，而香港游泳代表隊亦派出多名成員亮相，18歲小將鄭渝打頭陣出戰女子200米個人混合泳，造出2分16秒32，總排名24位雖未能衝破港績或晉級，但在大舞台上可謂「賺經驗」。

另外，卓銘浩、何甄陶及Adam Chillingworth三位男將亦先後登場。已報名參加3項個人賽的「自由泳好手」卓銘浩，在男子400米自由泳初賽造出3分58秒38，於42名選手中排名32，並距離他的個人最佳有一段距離，希望他其後在200米自及800米自的賽事中能「上力」，爭取突破。25歲的何甄陶出戰50蝶泅出24秒13，總排名38，值得一提是，此項蝶王大賽高手如雲，美國泳王迪素爾亦有參賽並以22秒88獲得第二名晉級決賽，予料將與千里達的卡達有一番惡鬥。

至於Adam Chillingworth則在男子100米蛙泳以1分02秒91，於64名參賽者中排名38，這時間比他今年造出的個人PB 1分01秒95只慢了一點。

港隊此行由何詩蓓領軍，但這位東奧兩面銀牌得主剛傷愈，集中火力角逐100米及200米自由泳，因而未有出戰今天舉行的女子400米自由泳初賽。外國著名游泳媒體《Swimmingworld》為世界賽作出預測，評選42個項目的冠亞季人馬，何詩蓓被評為100米及200米自的冠軍，主要對手有澳洲的奧歌娜嫻及中國的楊浚瑄。今屆世界賽設有豐厚獎金逾270萬美元，游泳個人賽冠軍可獲得2萬美元。