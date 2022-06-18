本田真凜主持初體驗　獲殿堂級球星撐場

近年積極活躍於演藝界的日本花滑選手本田真凜，早前為日本電視台一檔體育節目擔任主持，訪問被譽為「令和怪物」的新一代棒球球星佐佐木朗希。為了紓緩本田真凜首次體驗節目主持工作的緊張情緒，節目組更邀得日本殿堂級球星三浦知良，拍片為真凜打氣，令這位花滑女神受寵若驚。

由一出道就人氣極高的本田真凜，近年頻頻活躍於日本演藝界，除了受邀出席綜藝節目之外，近日更接過體育節目主持一職，被委派訪問與自己同年齡的日本棒球新星佐佐木朗希，後者因為驚人投球球速和場上表現，成為備受矚目的新生代投手。

雖然體育項目不同，但兩人皆為運動員，加上同年出世，對談自然進行得非常順利，佐佐木朗希更分享到球場外的趣事，原來這位棒球新星非常內向：「雖然有閒餘時間，但多數都用咗喺在比賽路上，或者保養身體上，此外都冇乜其他興趣。」近年人氣急升的佐佐木朗希，其後反問本田真凜如何面對外界的關注，後者表示：「如果關注度超出自己嘅場上成績，我都會好困擾，仲諗過去鄉下安靜咁生活。」

首次擔任節目主持，本田真凜似乎有點緊張，節目組亦找來她的兩位妹妹本田望結和本田真帆，拍片鼓勵她，但令本田真凜更驚喜的，是原來現年55歲的日本足球明星三浦知良，都為她準備了打氣片段。三浦知良表示作為運動員，首次上電視肯定非常困難，但對本田真凜非常有信心，認為她有能力可以做好主持的工作。