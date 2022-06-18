亞協盃　李康廉＋鄭兆均珍惜雙翼齊飛的時光

以培育年輕球員為宗旨的港超聯球隊理文，逐漸步入收成期，上屆「亞協盃」更創下佳績，距離闖入總決賽只差一步。當中剛傷愈復出的年青翼鋒鄭兆均，近年在老大哥李康廉的指導下不斷進步，更多次為大港腳在國際賽上陣，要成為「7哥」接班人，在球場上獨當一面，絕對指日可待。

現年38歲的翼鋒李康廉，近年上陣時間明顯減少，他透露自己「踢多一、兩年」便會退役，希望在足球員生涯末段，可以利用自身經驗，幫助陣中更多年輕球員成長：「我相信球隊上下都想我做呢啲角色，始終喺出面睇得更清楚，到訓練個陣可以幫到幾位同類型球員，令佢哋呢個年紀進步得快啲，繼續去延續職業生涯，同埋踢到更多高水平賽事。」

「康廉」在2019年接受訪問時，已看好隊友鄭兆均在未來能夠擔起大旗；時隔多年「康廉」認為「均仔」在場上視野擴闊了不少，變得相當全面，但在信心方面仍有待加強：「我都成日提佢要有個心態帶住隊波，你既然有咁嘅能力就要發揮出嚟，唔好成日諗住畀個波外援，浪費咗自己嘅天份，反而應該調返轉要人哋依賴你。」

至於多年前已被李康廉點名為接班人的鄭兆均，原來一直亦視這名老大哥為其學習對象，他解釋道：「態度有幾專業，唔使我多講大家都知道，另外見到佢加盟理文之後表現咁出色，令我確信自己可以成為下一個『7哥』，更加有信心係外援身上搶贏正選位置。」「均仔」續指未知「康廉」職業生涯還有多久，會好好珍惜二人能夠同場上陣、「雙翼齊飛」的時間，希望之後自己可以效法他，幫助更多年輕球員進步。

17歲已出道的「均仔」，不知不覺已經在球圈打滾多年，累積了一定比賽經驗，他承諾之後會肩負起更多進攻責任，以減低「康廉」不在陣上時的影響：「『7哥』隨時有機會唔踢，球隊都需要一個好似佢咁，可以有能力長期踢正選嘅華人球員，希望自己做到，令球隊唔需要擔心輪換問題。」

【李康廉Profile】

出生日期：1983年9月29日（38歲）

身高：1米75

司職：左翼

球衣號碼：7

曾效力球隊：和富大埔、天水圍飛馬、南華、太陽飛馬、東方龍獅

現效力球隊：理文

【鄭兆均Profile】

出生日期：1997年1月13日（25歲）

身高：1米70

司職：左翼、右翼、進攻中場

球衣號碼：11

曾效力球隊：標準流浪、標準灝天

現效力球隊：理文

亞協盃最後探戈

「康廉」︰盼行得更遠

李康廉在上屆「亞協盃」寶刀未老，分組賽對蒙古代表220體育會，個人貢獻兩入球、兩助攻，賽後更獲選為最佳球員，球員生涯首次隨球隊在亞洲賽突破分組賽階段，可惜最終卻在分區決賽止步，「康廉」直言除了爭取入球外，今年目標希望再進一級：「踢咗咁耐都去到生涯最後一、兩年，想畀自己有啲回憶，同埋上年飲恨令到今年更有推動力，當然最重要都係出到線先，然後希望行得比上年更遠。」他認為球隊吸收了上屆經驗，加上今年磨合度、默契更勝一籌，相信已經踏入收成期。

鄭兆均上屆首度出戰「亞協盃」，達成了人生其中一個里程碑，不過他坦言因緊張下，導致表現未如理想：「始終係第一次踢球會級別亞洲賽，做決定要快少少，踢分組賽都仲ok，但對拿薩夫一落場就覺得自己決定比較慢，未係可以好有效率咁為球隊製造進攻機會。」不過愈踢愈好的「均仔」卻因左腳需要進行半月板手術，自去年11月尾對晉峰的「足總盃」賽事後一直養傷，早前才正式傷愈復出。

他透露已受傷患困擾多年，只是自己相對能夠忍受痛楚，但直至上屆在「亞協盃」出局後，終於下定決心接受治療：「踢完波會腫會痛，但第二日就無咁誇張，長期維持依個狀態；我覺得球隊去到踢亞洲賽依個水平，自己都要嘗試下擺脫痛苦，想處理好隻腳，睇吓會唔會提升到另一層次。」經過在港多仗友賽後，「均仔」表示狀態正逐步提升，大約回復至8成左右，但體能及身體質素方面仍需加強，希望可以在今屆「亞協盃」盡快爭取入球，以增強自身信心。