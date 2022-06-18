女足聯賽盃季軍戰　法定時間窿窿 公民12碼射贏沙田

公民最終以總比數5比4力克沙田，奪得季軍。 (李浚湣攝)

賽馬會女子足球聯賽「聯賽盃」（甲組）季軍戰，周六（18日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場，上演季軍戰，由公民鬥沙田。兩隊90分鐘互無記錄，鬥至12碼階段公民由程嘉音射入關鍵一球，最終以5比4險勝沙田，順利贏得季軍。

兩隊比賽初段踢得相當主動，12分鐘公民策動反擊，朱寶恩左路快放後落底傳中，但門前被對方守衞解圍。4分鐘後輪到沙田攻勢，前鋒孔悅禁區內把握對手解圍失誤，可惜僅僅射斜。

沙田上半場屬於佔優一方，之後再有白綺君斬入禁區，但陳詠詩頭槌力度欠奉，被門將龍詠恩接實。上半場尾段公民錯失黃金機會，後防郭藹嵐右路斬上前，朱寶恩勁射中柱彈出，半場兩隊踢成0比0。

易邊後兩隊陷入膠着狀態，不過比賽後段雙方開始互相「搏鎚」，公民75分鐘先有程嘉音禁區外遠射斜出，3分鐘後何悅寧接應魏嵐長傳，禁區內壓過對方起腳，可惜射中網側。84分鐘沙田前場搏得罰球，王素嫻罰球直射，亦未能射破門將龍詠恩十指關。隨着最後一擊白綺君遠射中楣彈走，兩隊90分鐘內互交白卷，比賽需要進入互射十二碼階段。雙方頭2輪全部射入，但第3輪沙田黃蔚彥及公民魏嵐齊齊宴客，射至第5輪沙田有孔悅射失，最終公民憑程嘉音射入關鍵一球，總比數以5比4險勝沙田。