大專盃　珠海輕取樹仁　下場惡鬥浸大爭出線

籃球大專盃今日（18日）在浸大偉衡體育中心舉行。珠海學院憑着黎梓健射入6球三分及胡重光攻入19分，以85：54大勝樹仁大學。

珠海上半季錄得2勝1負，今場不容有失。效力甲一遊協的胡重光首節獨取15分，加上黎梓健的三分冷箭，歐陽廣生鎮守籃底，拋離30：1。樹仁次節逐漸上力，追成19：44，但珠海加緊防守，頻頻快攻得手，重新拉開比分，終以31分之差勝出，6月26日會與浸大爭奪A組出線權。

大專盃因疫情停頓半年，不少學校陣容有變。胡重光透露有4個內地生離隊，球隊戰術、走位和默契，幾乎要砍掉重練：「教練特意增加訓練量，由每星期兩課變三課，還加了體能課，都是想夾好點。今場有點緊張，但總算找回比賽感覺。」

胡重光去年加盟遊協，迎來甲一「處子季」，他直言經驗、身體對抗，還有控場能力皆有進步，也多了一份責任感：「想與大專隊友分享學到的東西。他們很多未打過停錶賽，加上我們人數少，最迫切需要改善的就是體能。」有別於同組的理大、浸大，珠海球星不多，只有他和歐陽廣生兩個甲一球員，他未有妄自菲薄：「我不是傳統名校出身。大家都是打同一個籃球，都是5人運動，拉長補短就好。」