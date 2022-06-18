女足聯賽盃決賽　傑志1球贏「車仔」奪標

賽馬會女子足球聯賽「聯賽盃」（甲組）決賽，周六（18日）晚上假賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場上演，由傑志硬撼車路士足球學校(香港)，最終「藍鳥」下半場靠湛靜雯一記妙射，以1比0小勝「車仔」，成功衝擊半職業化後首項錦標。

傑志今仗繼續強陣出擊，門將由梁蔚雅把關，高咏淇、賀允同扼守中路，鍾貝奇出任防守中場，李穎欣、鄺穎茵及湛靜雯則組成三箭頭。至於車路士足球學校（香港）中堅位置，由馬澤純夥拍翟嘉敏，王淑芬、梁匡蕎在前線負責攻堅。

甫開賽傑志隨即主動搶攻，張煒琪禁區內快射，門將吳婉琪飛盡僅僅撲出底線。雖然「藍鳥」之後傳出壞消息，前鋒鄺穎茵因傷由沈巧嵐入替，但無阻它們繼續進攻，27分鐘張煒琪左路橫傳，尾柱蘇鎧霖射門可惜角度太正，再次未能射破吳婉琪十指關，雙方半場互無記錄。

易邊後傑志即有埋門機會，張煒琪禁區外推順勁射，可惜僅僅斜出。55分鐘車仔終告失守，湛靜雯前場逼得馬澤純腳下球後，連隨快射得手，傑志領先1比0。落後的「車仔」之後急起直追，梁匡蕎回後，但姚希雯射門被梁蔚雅一抱入懷。雙方之後未有增添比賽，最終「藍鳥」維持以1球小勝「車仔」，贏得今季甲組「聯賽盃」冠軍。

傑志女足自推行半職業化後首次捧起獎盃，賽後傑志主教練張寶春認為意義重大：「我相信球隊決定搞半職業係冇錯，雖然訓練次數同質素比其他球隊多，但出嚟個效果係有，希望我哋可以幫到女子足球。」

香港女子足球代表隊早前公布友賽對新加坡的21人決選名單，惟大軍中卻未有傑志球員入選，「寶春Sir」解釋道：「足總都有同我哋傑志溝通，咁我都話唔會唔放球員，我身為本地教練一定支持香港隊，但最尾唔選係足總問題。另外因為球員始終係業餘，有啲係學生，有啲係打緊份工，隔離依樣嘢對佢哋嚟講比較困難，打一個禮拜波，請兩個星期假，最尾唔去係球員嘅選擇。」