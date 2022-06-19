寸王愛舊將　力邀巴利加盟羅馬

羅馬主帥摩連奴愛舊將，繼早前簽入曾於車路士及曼聯合作過嘅「契仔」尼曼查馬迪之後，再出手力邀另1位舊部加里夫巴利助陣。根據意大利《羅馬體育報》爆料，「寸王」遊說呢位32歲威爾斯國腳加盟羅馬，如果成事，呢對昔日熱刺將帥組合將再次拍住上。近年多位失意球星轉戰意甲，都有出色表現，可能係巴利翻身嘅好機會。

加里夫巴利今夏約滿離開效力9年嘅皇馬，去向備受關注，曾傳出卡迪夫城、基達菲有意簽入呢位翼鋒，巴利都唔感興趣。不過，摩連奴出手情況完全唔同，2人曾於2020/21年球季合作過，當時仲教緊熱刺嘅摩連奴向皇馬借用巴利，效果相當不俗，巴利重返呢支倫敦球隊，上陣34場入16球，成為佢自2017/18年球季後，個人單季最多入波一季。

「寸王」認為巴利仍然具備級數，可以取代拒絕續約嘅米希達利恩，成為羅馬進攻主力，據悉羅馬願意向巴利提供一份700萬歐元年薪嘅2年合約。

加里夫巴利早前表示，依家踢波已經唔係為錢，而係希望有更多上陣時間，保持狀態為威爾斯出戰今屆世界盃決賽周，跟隨摩連奴搵食，應該會獲得重用，滿足到佢要求。

事實上，摩連奴一向有點石成金嘅能力，上季簽入車路士後備前鋒譚美阿巴謙，呢位英格蘭國腳立即獲得重生，為羅馬上陣53場入27球，成為奪得歐協聯冠軍功臣，有成功例子畀巴利參考，相信佢更加有信心轉戰意甲。