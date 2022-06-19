石偉雄亞錦跳得第4　回港恢復腳傷劍指世錦

香港「體操王子」石偉雄已擺脫傷病，在多哈舉行的亞洲錦標賽男子跳馬決賽，發揮水準，最終獲得第4，而隊友吳家祺則獲第7，對他們10月出戰世錦賽增添信心。

石仔與吳家祺雙雙躋身跳馬決賽，並在決賽中發揮水準，石偉雄沒有選擇「李世光跳」，第一跳以難度為5.6的向前空翻兩周加轉180出戰，而第二跳的難度為塚原後直體加轉720，最終獲得14.267分排名第４；而首次殺入決賽的吳家祺，則於第一跳以難度分5.2的向前空翻兩周及第二跳難度分為5.6的向後曲體空翻兩周出戰，最終獲13.817分，排名第7。金牌則由菲律賓的尤洛以14.884奪得，南韓的金韓松及橘泓芽同樣獲得了14.333分，但前者的難度分較高最終獲亞席。

石仔賽後在個人社交平台分享感受，坦言由年初的世界盃到亞錦賽中，短短的4個月發生了很多事情:「年頭4站世界盃到亞錦，呢4個月發生好多事，由第一站中左Covid之後，恢復嘅時候肌跟腱有問題，一直都跑唔到，就係因為知道有亞錦賽所以我唔停得，就算影響到而家都仲繼續，波蘭集訓兩個月幫助很大，恢復縮短好多時間....，一切都係為10月利物浦世錦賽做準備，因為安全問題所以今次冇用李世光跳。」亞錦後石仔坦言最重要要讓腳傷可以徹底恢復。

至於由黃曉盈、黃靖晴及曾灝琛組成的香港女子隊，在團體賽取得第8，而港隊將於周一回港，黃曉盈則會前赴斯洛文尼亞集訓。