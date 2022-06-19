踩入女足「聯賽盃」做直播　JSR學生大考驗

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）第9屆學員正式展開第2階段課程，周六(18日)部分學員首先接受挑戰，迎接首個網上直播實習，為女子足球聯賽甲組聯賽盃的季軍戰以及冠軍戰進行評述。這兩場女足重要賽事於將軍澳香港足球總會訓練中心舉行，學員把握寶貴機會，專注崗位盡力做好工作。

今年初第5波疫情蔓延，不少活動亦因此延期，不過計劃部分內容繼續得以網上形式和面授課進行，計劃負責人，香港賽馬會公司品牌高級經理(體育及社區項目)李德能亦表示今年非常幸運，能在第1階段的課堂完結後，學員可如期展開實習。此計劃一向著重著重互動性，面授次數減少，李德能亦希望可藉實習階段去給予機會讓學員發揮：「跟一眾學員見過幾次面，我發現今屆學員比較文靜，於是在是次直播我亦作出部分改動，減少半、全場精華，加插更多訪問、數據和戰略分析、場邊攝影，得出效果亦不俗，今屆學員水準亦高。」李德能又表示，已完成直播的學員可重溫直播片段了解自己不足，餘下實習階段仍有幾次直播機會，未開始接觸直播的學員亦可藉此偷師，從其他學員的表現作出借鑑，在直播表現得更好。

是次直播邀請了專業評述員方栢翹作為導師，帶領一眾學員進行直播，原來他是首次擔任此崗位，方栢翹分享評述心得：「首次以新身分與一眾學員做直播，心情是有點緊張，而我與一眾學員相處時間不多，故需要用最短時間了解他們。而我認為進行評述工作，表達能力固然重要，然而對足球有熱誠，賽前花不少時間去準備，在直播上減少失誤亦是做好評述的重要因素。直播期間容易發生不同突發事件，能馬上作出應變減低出錯當然是優勢之一。」

另一導師專業評述員鍾國雄已不是首次與計劃合作，而他認為直播規模雖然龐大，但希望學員能敝開心扉做到最好，他說：「我希望學員在直播期間能夠無拘無束，盡量發揮自己所長做到最好就會做得開心。期望今屆在學員在是次計劃可建立自信心，亦希望他們直播期間，能在自己的崗位下了解所負責的事情，再學習與其他崗位的人合作，知道大家要互相扶持。」

受到疫情影響，賽馬會青少年體育記者培訓計劃在近兩屆在課程部分內容亦作出轉變，加插網上形式授課。李德能表示疫情的確為課程帶來挑戰，青少年體育記者培訓計劃一向著重互動性，希望學員之間能有交流。此計劃宗旨之一亦希望學員迎難而上，面對挑戰當然會以積極態度面對。

李德能表示：「不少體育場地在疫情期間關閉，無人知道幾時才能恢復原狀，既然如此就想新辦法突圍而出，而我寄望能能在轉用網課的限制下發掘更多可能性，加插新內容，例如轉用視像形式訪問中女超球隊江蘇無錫主帥陳婉婷 (牛丸)，另外亦邀請到前天文台高級科學主任李偉才分享全球暖化對體育的衝擊等，嘗試一下『未上堂、先實驗』，及早讓一眾學員實習一下記者的工作，以及拓闊學員的世界觀。」