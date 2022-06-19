JSR學生臨危不亂獲盛讚　任場邊主持獲益良多

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）第9屆學員正式展開第2階段課程，周六(18日)部分學員率先在女子足球聯賽甲組聯賽盃的季軍戰以及冠軍戰進行評述工作。其中一位學員劉晉翎(Ava)，在直播早段與計劃負責人，香港賽馬會公司品牌高級經理(體育及社區項目)李德能擔任主持。直播期間一度發生技術問題，Ava仍臨危不亂，表現鎮定，獲得李德能讚賞。

而Ava在直播後表示是次經驗非常難忘，亦榮幸得到機會發揮自己，她說：「非常感恩能夠得到機會與不同拍檔合作，以及與李德能一齊擔任場邊主持，獲益良多。是次我亦有份嘗試數據分析，因為這個項目考驗觀察力，亦要跟貼賽事節奏，的確不簡單，在冠軍戰的上半場，傑志隊並未有太多主動攻勢，一度擔心在分析時是否會冷場，不過對方亦有攻勢，加上有其他拍檔幫忙，互補不足，順利完成直播。」

另一學員黃庭樂(Chapman)亦都認為這次直播是個畢生難忘的經歷，他說：「能在足球場邊得到評述機會不容易，是次亦完成了其中一個夢想，非常難得。回想直播期間，我想我的表現中規中矩，始終心情緊張，難免發生失誤，但整體尚算滿意。我從沒想像我能得到這個機會評述女足，但能夠在冠軍戰上半場一嘗評述滋味，是我在直播期間最難忘的部分。」