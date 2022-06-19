車仔國米醞釀世紀交易　盧卡古換中堅

近期盛傳國際米蘭有意向車路士借用前鋒盧卡古，但兩間球會就借用費及薪酬分擔問題傾唔掂數，英國《每日郵報》指車路士提出新建議，想用盧卡古作為籌碼，交換國米中堅史堅尼亞。

車路士上年夏天斥9,750萬鎊向國米收購盧卡古，但呢位29歲比利時國腳表現令人失望，上季為車仔上陣44場僅入15球，呢支倫敦勁旅唔介意將佢外借畀國米，但借用費及薪酬分擔存在重大分歧。適逢車仔2位中堅魯迪格、安達斯基斯坦臣今夏離隊，需要補充中堅，會方認為用盧卡古交換史堅尼亞，都係一個唔錯選擇。

另一支英超勁旅熱刺上年已經提出以3,000萬鎊收購史堅尼亞，但被國際米蘭拒絕，法甲盟主巴黎聖日耳門(PSG)則出價4,300萬鎊，一樣無功而還，其後PSG再加碼，提出4,300萬鎊轉會費，再加送中場達斯拿，總值達7,000萬鎊。

換言之，史堅尼亞身價起碼達到7,000萬鎊，如果車仔成功用盧卡古交換呢位27歲斯洛伐克國腳，都唔會蝕太多。