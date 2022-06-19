實力秤先贏埋經驗　沙特衝冠強勢搶W

今屆U23亞洲盃王者戰周日(19日)晚上演，東道主烏茲別克U23迎戰沙特阿拉伯U23，主隊力爭成為首支兩奪冠軍嘅球隊，客軍則向住首度奪冠美夢進發，激戰可期。兩隊實力旗鼓相當，但係沙特阿拉伯球員實力同經驗更佳，有望突破上屆亞軍成績，一嘗捧盃滋味，客勝值得捧場！(周日晚9時開賽)

烏茲別克對賽輸蝕

烏茲別克係2018年冠軍，上屆亦拎到第4名，今次如果捧盃就創下兩度奪冠紀錄，不過佢哋今屆以較年輕嘅21歲或以下球員作戰，重要關頭嘅控制力明顯未夠火候，8強只憑互射12碼淘汰伊拉克U23，4強2比0擊敗日本U23，其實大部分時間戰況緊湊，要到完場前先至鎖定勝局，表現欠缺冠軍相。

沙特阿拉伯曾兩奪U23亞洲盃亞軍，上屆佢哋就喺4強淘汰烏茲別克晉級，可惜決賽戰至加時不敵南韓U23屈居亞軍，沙特阿拉伯主帥艾舒希利今屆繼續領軍，而且陣中大部分主力都係22歲或23歲球員，將帥經驗同成熟度比烏茲別克優勝，決賽場合會有更穩定發揮。

事實上，沙特阿拉伯今屆晉級過程非常輕鬆，由分組賽開始5戰4勝1和，而且5場比賽都保持清白之身，球員控制比賽同防守效率都有超班表現。再者，翻查兩隊過去3次交鋒紀錄，沙特阿拉伯亦3度擊敗烏茲別克，今仗有力再贏一場登上冠軍寶座。