尼基迪亞續約惹爭議 廠迷：你冇資格着14號

阿仙奴宣布同前鋒尼基迪亞續約，呢位23歲英格蘭射手下季改着14號球衣，結果引起極大爭議，因為呢個冧巴曾經係兵工廠殿堂級射手亨利所擁有，唔少「廠迷」認為身為後備球員嘅尼基迪亞配唔上呢件「神聖戰衣」。

尼基迪亞今夏約滿，一度傳出佢可能離隊，但最終選擇續約，雖然會方冇公布續約年期，但盛傳簽約至2027年，並加一倍人工，達到10萬周薪。

最引人注意係原本着30號球衣嘅尼基迪亞續約後改着14號，令到好多球迷不滿，因為阿仙奴14號標誌人物亨利曾經為球隊入228球，屬於兵工廠史上首席射手，尼基迪亞上季英超僅8次踢正選，入5球及1次助攻，的確好難同亨利相提並論。

不過，兵工廠史上入波第2多嘅伊恩胡禮力撐尼基迪亞，批評喺球衣號碼上「大造文章」嘅人都唔係真正阿仙奴球迷。

阿仙奴領隊阿迪達指尼基迪亞續約係球隊組軍重要部份，全隊都好開心，盛傳兵工廠有意收購曼城射手加比爾捷西斯，但遲遲未有進展，尼基迪亞續約後，阿迪達起碼唔使太煩惱前鋒人腳問題。