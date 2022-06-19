大專盃　理大全勝闖4強　爭不一樣的冠軍

2018年，理工大學實現大專盃5連霸，但隨着主力畢業，王朝瓦解，連續兩屆4強不入，直到今年才打破僵局。理大今日（17日）在偉衡體育中心，憑着葉耀邦攻入21分，以72：63擊敗浸大，全勝殺入4強，力爭「不一樣的冠軍」。

理大在男子A組錄得4連勝，今場拿下浸大，即可以全勝姿態晉級4強。上半場相對緊湊，理大有葉耀邦和陳可鈐牽引防守，為隊友製造空間。但浸大憑着郭軍麟和蘇利文的3球三分，反超前37：36。

下半場風雲變色，葉耀邦不斷硬爆籃底，令浸大陷入犯規麻煩，劉榮浩和文俊傑先後5犯「畢業」。即使張文健射入三分，一度追剩5分差，終究寡不敵眾，吞下首敗，6月26日會與珠海爭奪次名出線資格。

理大有3人得分上雙，陳可鈐和梁溥霆取得12分和15分，葉耀邦攻入全場最高的21分。對衞冕的浸大，他早知是場硬仗：「預了是五五波，我們勝在團隊體系，像南華一樣。」作為甲一班霸南華一員，每場都被針對防守，他直言有壓力，但強調「Poly不是靠我一個」。

理大在2014至18年達成大專盃5連霸，不只坐擁梁兆華和蔡再懃，連後備都是甲一水平，粒粒皆星下，奪冠是基本。如今陣中只有兩三個甲一球員，卻打破近兩年4強不入的命運，葉耀邦認為別有意義：「我做發動點，可鈐得分，溥霆搶籃板，再搭配幾個射手，不是一定靠我。我覺得這樣贏冠軍，有意義過一堆甲一球員砌個冠軍出來。」

理大以A組首名出線後，會與B組次名——6月26日中大和城大之間的負方，爭奪決賽席位。