Emma簽約滙豐成為全球大使　鼓勵年輕人勇敢追夢

【特約報道】有「小楊丞琳」之稱的19歲英國華裔網球新星華度加奴（Emma Raducanu），最近與滙豐達成合作協議成為全球大使，不但為即將開打的溫布頓網球錦標賽造勢，還希望以她的影響力幫助年輕一代發展個人潛能。

Emma去年以18歲之齡歷史性贏得美國網球公開賽錦標，成為英國最年輕的大滿貫得主，不但在網球界聲名大噪，更成為年輕一代的模範，影響力席捲全球。充滿陽光活力的Emma憑着其青春氣息更是不少大型品牌的寵兒，就如她在滙豐最新推出的宣傳片中盡顯青春魅力，更大騷普通話，相當搞笑。

隨着溫網即將開打，加上滙豐是這項草地大滿貫的多年合作夥伴，乘着Emma的影響力可令賽事的吸引力更見提升，這位中羅混血兒透過宣傳短片分享了這次與滙豐合作是建基於共同興趣與價值，更想給予年青人有更多發展機會。「作為滙豐多年客戶，並一直在滙豐『Road to Wimbledon』計劃中成長，這次合作絕對是不謀而合。若我不是網球運動員，我肯定會想在金融行業工作，很興奮能在未來數年藉此合作機會加深對這個行業的了解。我們現正共同構思創新主意，特別期待有關幫助年青人的項目！」Emma於2015年勝出「HSBC Road To Wimbledon」東南賽區資格賽。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示：「滙豐與Emma及其家人一直保持著長期的合作關係。我們為Emma及她在職業生涯中取得的超卓成就感到無比驕傲。我們亦相信與她合作能夠以更創新的方式去激勵及教育年青人，因此我們對建立這個長久合作關係感到非常滿意。」滙豐是五個奧運項目的長期合作伙伴，先後贊助高爾夫球、七人欖球、網球、羽毛球及足球，以支持他們可持續發展及為年輕新一代提供更多參與運動的機會。

與此同時，滙豐多年來都是溫布頓錦標賽的官方贊助，自2010年起支持這項網壇大滿貫門票轉售計劃，為溫布頓基金會帶來180萬英鎊的收入，收益令社區及年青網球員獲得更多發展機會；而「Give It Your Max」等慈善計劃受惠於基金會的支持，令更多貧困社區學校的兒童能夠接觸網球運動。

滙豐積極支持身處64個國家及地區像Emma一樣的年青客戶，不論升學、出外旅遊或是開始學習理財，致力幫助他們把握及發展新機遇。目前世界女單排名11的Emma正為本月27日展開的溫網積極備戰，這是她首次以正賽身份爭逐，而去年她憑「外卡」首獲參賽資格，並躋身女單第4圈已備受注目，今年期望成績再有突破。

※相片及片段均由客戶提供