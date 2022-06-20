曼聯總裁會議被偷拍　證今夏擁2億鎊軍費

據英國傳媒報道，曼聯行政總裁李察阿諾特日前喺酒吧內，安撫一班準備去佢屋企示威嘅球迷，不過有人就靜靜雞偷拍呢次會面嘅對話放上網，即時引嚟網民熱烈討論。呢位新任行政總裁喺會面中批評曼聯近年買人失敗外，亦證實新帥坦哈格夏天坐擁2億鎊軍費，並且正日以繼夜咁去爭取簽入法蘭基迪莊。

曼聯今個夏天仍未作出任何收購行動，約12人嘅球迷組織打算去李察阿諾特屋企示威，當佢哋示威前喺附近酒吧聚集，收到風嘅李察阿諾特即去安撫，並且進行咗一場「酒吧會議」。雖然示威行動最後取消，不過有人就將成個會議過程偷拍，並且喺網上面公開。

今年初先接替活華特做行政總裁嘅李察阿諾特，承認球隊之前「白花」10億鎊：「我哋近年用咗10億鎊去買人，多過歐洲其他球會，但你去到訓練場，完全見唔到呢10億鎊用咗去邊，我憂慮未來唔知點樣解決呢個問題，事實係我哋已經浪費咗好X多錢！」

不過李察阿諾特強調，今個夏天會全力支持坦哈格嘅買人計劃，佢喺流出影片入面表示：「今個夏天，坦哈格同梅托(總監)要嘅錢已經預備好，呢個係我嘅任務，我亦要確保佢哋做好球場上嘅工作，錢已經喺度，快X啲簽人！坦哈格好鍾意法蘭基迪莊，要花費1億鎊定2億鎊我唔知，總知就簽你想要嘅人啦！」

據有份參與會議嘅球迷表示，李察阿諾特表明今夏會有2億鎊資金擴軍：「佢話梅托為咗簽法蘭基迪莊，每日朝早6點做到夜晚10點，曼聯今個夏天有2億鎊轉會資金，佢哋唔會再錯失任何目標人物。」曼聯消息人士指球會對今次會議被偷拍感失望，但唔會對事件作出追究。