腳傷未愈　何詩蓓宣布退出世錦賽

何詩蓓表示作為精英運動員，要懂得照顧自己：「雖然我很渴望參賽， 但最重要的是退後一步，謹記自己的長遠目標。」（Getty Images）

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）原定今日（20日）在匈牙利布達佩斯，出戰世界游泳錦標賽200米自由泳初賽，但香港游泳總會賽前宣布，她因腳傷未愈退賽。Siobhan隨後也在社交媒體證實，不會在今屆世錦賽亮相，即退出所有賽事。

何詩蓓5月中不慎跌倒，扭傷腳踝，需要退出環地中海系列賽。儘管教練Tom Ruston月初接受外國游泳網站《SwimSwam》訪問，稱其一直維持訓練，在世錦賽復出前景樂觀。惟泳總今早發聲明，指Siobhan腳傷未癒，經醫療和教練團隊商議後，決定退出200米自由泳，並會視乎情況，再決定是否參加周三（22日）的100米自由泳。

不過，Siobhan隨後在社交媒體正式宣布，退出今屆世錦賽：「我很遺憾宣布，我不會參加今周的世錦賽。我想在這種高水平比賽中，拿出最佳表現，不幸地，我還未做到。」她指年初的隔離生活和腳傷，令今年充滿挑戰：「要在短時間內完成復康、訓練，再到達我想到的位置非常困難。雖然我的腳踝已經好多了，但我不認為我已準備好比賽，與醫療和教練團隊商討後，都認為退賽是最好決定。」

Siobhan表示作為精英運動員，要懂得照顧自己：「雖然我很渴望參賽， 但最重要的是退後一步，謹記自己的長遠目標。」她最後祝福其他參賽者好運，稱等不及再在世界舞台亮相，用表現回報大家。而泳總隨後亦宣布，「經過醫療專家及教練團隊的商議後，何詩蓓決定退出第19屆世界游泳錦標賽的所有賽事。」

Siobhan原定出戰今屆世錦賽100、200米自由泳，由於兩個項目均有不少星將缺陣，包括東京奧運冠軍麥基恩和堤密絲，美國「女水神」列迪姬等，Siobhan作為東奧兩銀得主，又在上屆短池世錦賽打破200自世績，被視為奪冠熱門。