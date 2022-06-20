甲組聯賽盃　高力北區、和富大埔提早出線

「聯賽盃」分組賽周日（19日）繼續上演，其中在馬鞍山遊樂場、廣福公園爆發了三場甲組矚目大戰，A組的高力北區以2比2逼和黃大仙，與大勝永義地產4球的和富大埔，提早鎖定頭兩名出線席位；而B組的深水埗則以1比2不敵沙田。

賽前未嘗一敗的高力北區，主場面對篤定出局的黃大仙，上半場卻兩度失守，幸好球隊之後站穩陣腳，42分鐘先由黃榮傑接應李家樂傳中，頭槌頂入追近至1比2；下半場北區繼續急起直追，65分鐘盧梓洛右路推大位後起腳，對方門將撲出不遠，最後譚浚賢門前成功補中，助北區以2比2逼和黃大仙，搶回1分後以10分排在榜首。

另外同組和富大埔主場對永義地產，上半場大埔憑叶佳及陳曉峰各入一球，領先2比0，下半場陳曉峰、蘇友鈿為球隊鎖定勝局，最終大勝4比0，手握9分下與北區提早一輪，鎖定頭兩名出線席位，雙雙攜手出線。

至於B組的深水埗在多名主力缺陣下，今仗排出8名U22球員上陣，但受制於沙田硬朗防守，以及高效的防守反擊，最終被對手一記反撃絕殺，以1比2落敗。深水埗目前已經完成所有分組賽賽事，以7分排在榜首，但少賽一場的沙田及元朗以6分緊隨其後，出線席位要鬥到最後一輪，才知鹿死誰手。

【甲、乙、丙組「聯賽盃」第4周賽果】

甲組(A組)

高力北區 2比2 黃大仙

和富大埔 4比0 永義地產

愉園 5比1 中西區

甲組(B組)

沙田 2比1 深水埗

佳聯元朗 2比1 南華

乙組(A組)

油尖旺 1比1 騰翱聖約瑟

虎門 0比2 東昇

乙組(B組)

淦源 2比2 光華

葵青 2比3 浩運

乙組(C組)

車路士足球學校(香港) 0比1 觀塘

灣仔 1比4 駿英九龍城

丙組(A組)

首飾 3比2 荃灣

西貢 7比1 城市

丙組(B組)

龍門 2比2 香港飛馬

丙組(C組)

滙康天際龍城康體 2比1 九龍木球會

葛士寶 1比4 駒騰

丙組(D組)

三昇 9比0 離島

駿達 4 : 0 蘭斯貝利