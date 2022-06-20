麥維迪夫哈雷網賽失冠　途中大罵教練惹抨擊

日前重登世界「一哥」的俄羅斯名將麥維迪夫，周日（19日）於德國哈雷網賽決賽，以直落兩盤1比6，4比6大敗予波蘭球手哈卡茲，連續兩周在草地網球賽失落桂冠，其中麥維迪夫於比賽途中兩度對場邊的教練大叫，引來部分球迷抨擊。

麥維迪夫今場面對哈卡茲，賽前被看好能夠一洗上周於荷蘭公開賽決賽落敗的頹勢，一舉奪得冠軍。然而，「新一哥」今場狀態未如理想，更大發脾氣，先後於首盤落後0比5時，以及第2盤初段，兩度向其法籍教練Giles Cervara怒哮，Giles Cervara便隨即離開球場，其後麥維迪夫亦再以4-6失掉第2盤，繼上周在荷蘭公開賽後，再度於草地網球賽決賽飲恨。

麥維迪夫賽後就自己表現不佳，向球迷道歉，並向其一直留守球場的太太表示謝意。惟球迷似乎對「一哥」的道歉並不賣帳，更直指麥維迪夫怒罵教練的行為欠缺尊重，甚至以「可恥」形容麥維迪夫的行為。

此外，溫布頓網球公開賽將於6月27日正式展開，惟賽事主辦單位早於4月，已宣布禁止俄羅斯及白羅斯的球手參與賽事，令麥維迪夫鐵定無緣角逐這項大滿貫賽事。