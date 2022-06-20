港超聯　2023/24賽季引入VAR　來季部分賽事先作測試

香港足球總會周一（20日）宣布，計劃於2023/24賽季引入視像助理裁判（VAR），以提升足球裁判中關鍵判決的準確性，並將於來季挑選部分比賽和盃賽作測試。足總感謝民政事務局的資助，以及國際足球協會的指導，認為此計劃有助本港足球發展更上一層樓。

足總提到特別行政區政府一直致力支持香港的足球發展，透過每年向足總提供資助，落實《展望2025策略計劃》的各項措施，包括裁判員的發展。足總展望未來，足球裁判的質素對香港代表隊和球會進行專業和國際足球比賽時，其公平競爭性和觀賞價值非常重要。視像助理裁判系統旨在提升足球裁判中關鍵判決的準確性，集中在四個領域：入球/不入球、應否給予十二碼、直接紅牌決定，及糾正因裁判員錯誤識別球員而發出的紅牌或黃牌。

足總認為引入視像助理裁判將會是進一步發展香港足球和裁判的重要步伐，不僅有助於提高影響比賽結果判決的準確性，從而維持比賽的公平性，還有助於提升香港的裁判水平。在不當和暴力行為將受到視像助理裁判的審查的情況下，球員的行為有望得到改善，有助於提升香港足球的形象。並透露將利用民政局提供的資助購買和租借各類硬件、軟件和服務，以展開計劃。而來季將挑選一些比賽和盃賽作測試，以期在2023/2024賽季全面使用視像助理裁判。