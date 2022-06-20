硬派青訓出高徒　黃鎮宇勉勵小將珍惜「亞協盃」經驗

「我哋依家咁辛苦去做青訓，係唔希望香港冇人踢波。如果香港冇人踢波，會好悲哀！」作為2009年東方首征「亞協盃」的主力，近年黃鎮宇全力投身青訓行列。適逢今屆「亞協盃」，「宇哥」麾下的馬希偉及黃偉駿更有機會隨東方龍獅出戰，分組賽展開前夕，黃鎮宇希望兩位愛徒要全力以赴，好好珍惜這個值得「記一世」的寶貴經驗。

雖然掛着東方龍獅青訓總監的銜頭，但比起坐在冷氣房辦公室處理文書事務，黃鎮宇似乎還是更習慣出現在球場，是日他負責領軍的東方U18青年軍，正進行友誼賽，「宇哥」洪亮的提場聲，響徹石硤尾公園球場。過往體育學院足球部曾為本地球壇培育出大量球員，黃鎮宇亦是「舊生」之一，受黎新祥教練指導。「黎Sir」向來以嚴師形象見稱，「宇哥」坦言自己亦深受影響，承繼了較為強硬的執教作風：「強硬又唔代表乜嘢，有啲球員好似馬希偉咁，一定要逼佢先至可以發揮到潛能。我同球員都會有講有笑，但一踏入白界，所有嘢都要好認真。」

「宇哥」認為現時訓練內容和方式，因為近年足球戰術潮流的演變，以及運動科技的進步和普及化，已與以往有很大分別：「以前我哋邊度有GPS啊。」但他認為最值得思考的差別，在於累積的訓練時數：「當年我喺體院嘅時候，我哋一個禮拜嘅訓練量，已經等於依家小朋友練一個月，如果我練半年，等如佢哋幾多呢？」

近年球場受疫情影響亦多次被封，進一步縮減小將們落場踢波的機會，「宇哥」直言多個年齡層的青訓發展，都因此受到打擊，但卻未有擊沉他繼續在青訓工作耕耘的決心：「我喺一隊教波嘅時候，我不斷推動茹子楠等年輕球員，等佢哋可以上位，好開心『茹子』終於做到，起碼都有人出到嚟。」

球員生涯完結後，「宇哥」未有離開球壇選擇繼續教波，由東方一隊到現時現時專注青訓工作。但回想當年，「宇哥」承認自己一開始對教練工作興趣不大，直至效力華家堡及東方的那幾年，與一班年輕球員並肩作戰，才開始萌生想要教波的念頭：「同一班18歲嘅後生仔一起打拚，嗰兩年開始我嘅心態開始轉變，自己都係食呢一行飯，想唔想有接班人？當然想。」

談到「亞協盃」，球員時代的黃鎮宇在該項賽事有非常豐富的經驗，包括2005年隨晨曦取得「亞協盃」4強成績，成為賽事改制前，首支取得這個成績的香港球隊。當時作客西亞的經歷，「宇哥」仍記憶猶新：「作客黎巴嫩嘅時候，當地仲打緊內戰，球隊大巴要由坦克車護駕，周邊啲大廈全部都係子彈孔。」雖然驚險，但「宇哥」卻認為能夠獲得這些體驗非常難得：「我諗去旅行係唔會去到呢啲地方，但我哋能夠體驗到，呢啲係踢波嘅好處。」

首次以球員身分加盟東方，正值球隊首征「亞協盃」，黃鎮宇作為球隊主力，帶領當時初出道的葉鴻輝等一班年輕球員，雖然未能成功小組突圍，但「宇哥」仍為能夠幫助小將們贏得寶貴的亞洲賽經驗，感到自豪。如今兩位愛徒馬希偉及黃偉駿，亦又機會隨東方龍獅征戰「亞協盃」分組賽，「宇哥」叮囑兩人要全力以赴：「今次去到泰國，係喺作客環境比賽，如果有機會出場，呢啲經驗會好難得，希望佢哋日後可以同一班青年軍師弟分享。」

【馬希偉檔案】

出生日期：2004年2月3日（18歲）

身高：1米73

球員號碼：55

司職：中場

現效力球會：東方龍獅

年級輕輕已經隻身去到葡萄牙學法的馬希偉（Timmy），經歷逾兩年外地生活後回流，他承認當時要獨自面對不少問題，過程並不容易，但坦言自己無論在球技或生活自理能力等各方面，都因為外流而有所提升。雖然年僅18歲，過去兩季Timmy已有過不少在頂級聯賽嶄露頭角的機會，在職業賽場上亦經歷過不少的第一次，當中最令Timmy感到深刻的，還是獻出個人職業生涯的地標戰：「第一次喺『菁英盃』上場係最深刻，當時都冇諗過可以上場，最後因為有球員受傷，所有我有得出場，自己都未準備好。」

上屆「亞協盃」J組賽事於香港舉行，當時Timmy亦曾有過出場機會，對這個亞洲賽舞台絕不陌生，這位小將卻對比賽前後的經歷更感難忘：「雖然比賽喺香港搞，但踢完要經歷21日隔離，好似唔喺香港踢咁樣，係好特別嘅經歷。」對於今次賽事，Timi就坦言期望體驗在外地作賽的經歷。

【黃偉駿檔案】

出生日期：2004年1月3日（18歲）

身高：1米70

球員號碼：24

司職：中場

現效力球會：東方龍獅

曾任東方U18青年軍副隊長的黃偉駿，去年年尾獲球會提拔，跟隨一隊操練。當被問及「偉駿」令其想起那位現役本地球員，黃鎮宇隨即指向球場內，正以青訓教練身分帶領青年軍操練的梁振邦：「『傻邦』就係一位態度好好，喺球場上只會不斷工作嘅球員，『偉駿』嘅風格係似佢。」「宇哥」希望「偉駿」去到一隊，能向「傻邦」學習，並直言這位18歲小將，將來能成為「傻邦」接班人。

升上一隊後，「偉駿」已有過不少參與友賽的經歷，他坦言比賽強度與青年軍相比，有很大差別，自己在場上決策等方面，仍有待提升：「喺一隊練波，所有嘢都要比青年軍更快，一開始比賽強度都好難適應，但之後慢慢就好咗。」對於今次隨隊前往泰國出戰「亞協盃」，「偉駿」就表示會抱着一個學習的心態，無論能否獲得出場機會，都希望盡力吸收出外征戰的寶貴經驗。