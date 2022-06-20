暌違3年　香港明年再辦世界羽毛球巡迴賽

世界羽聯公布2023至2026年世界羽聯世界巡迴賽各級別賽事及主辦城市，其中香港羽毛球總會舉辦的「香港公開羽毛球錦標賽」再次獲選為「世界羽聯世界巡迴賽超級 500」賽事，成為9個分站之一。香港對上一次主辦大型國際賽，已是2019年，該年李卓耀榮登男單寶座令人留下深刻印象。

香港公開羽毛球錦標賽自1982年起，已舉辦了32屆。香港羽毛球總會自2007至2010、2011至2013、2014至2017的世界羽聯超級系列賽、2018至2022年的超級500，至今已經連續第5個週期成功申辦世界巡迴賽。香港公開羽毛球錦標賽每年匯集二百多名來自約20個國家和地區的頂尖羽毛球精英，奧運會、亞運會等獎牌健兒，預料來屆亦不乏知名球星赴會。

香港羽毛球總會主席湯徫掄表示：「很高興香港能夠持續成功申辦世界巡迴賽，這證明了香港除了在亞洲地區內，在世界羽毛球壇上亦得到肯定。期望香港公開羽毛球錦標賽繼續促進香港體育盛事化、普及化和精英化。」除香港外，泰國、日本、馬來西亞、印尼、芬蘭、澳洲、南韓及加拿大，亦將成為世界羽聯世界巡迴賽超級500的主辦地。