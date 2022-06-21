車路士主席總監齊離職　新班主掌轉會大權

英超勁旅車路士上月正式易主後，球隊高層近日再出現大地震，出任主席19年嘅畢克周一(20日)宣布月底離任，不過更大影響嘅係，多年來負責掌控車路士轉會嘅總監瑪蓮娜，據報亦會離開球隊，新班主保利已經即時接掌轉會大權，關於盧卡古、史達寧等轉會工作亦親自上陣交涉。

美國富商保利為首嘅財團，上月以總值42.5億鎊入主車路士，外界原本估計畢克、瑪蓮娜同技術總監施治會留低協助過渡，但事實證明保利更加想即刻推倒重來。畢克周一發聲明證實：「依家係離開嘅合適時間，令新班主喺強大基礎上繼續發展，我為自己喺車路士嘅工作感到光榮。」畢克會喺6月30日離職並改任顧問。

相比畢克離任，對車路士足球運作更關鍵嘅係「鐵娘子」瑪蓮娜，據英國《每日電訊報》報道，呢位同前班主阿布拉莫域關係密切嘅總監亦會離職，瑪蓮娜喺上年嘅《金童獎》選舉入面，獲選為「歐洲最佳總監」，被譽為對歐洲足球最有影響力嘅女性，佢在任9年炮製過唔少大交易，離開對車路士影響甚大。

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今個夏天轉會市場係當務之急，據報保利已經親自處理轉會事務，除咗班主嘅工作之外，無論收購、賣人定傾談合約都要「一腳踢」，目前佢就忙於同國際米蘭商討外借盧卡古一事，據報車路士將同意收取1,000萬歐元借用費，將盧卡古借畀國米1年，成事後會力斟曼城翼鋒史達寧，消息指車路士首次開價2,000萬鎊收購已被曼城拒絕。