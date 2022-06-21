車路士「女王」功過參半　保利揸旗禍福難料

車路士總監瑪蓮娜據報將會離職，呢位歐洲球壇最有權力嘅女性，自2013年加入球會董事局後，一直以阿布拉莫域「代言人」身份掌控球會，去年更獲選為歐洲最佳總監，足證瑪蓮娜喺球壇嘅地位同影響力。不過，車迷對於瑪蓮娜嘅功績亦有唔少爭議，認為佢在任期間喺轉會市場上表現只係功過參半。

瑪蓮娜向來以「鐵腕」談判見稱，每日處理大量足球事務，包括球員合約、轉會斟介、領隊撤換都係由佢負責，曾經炮製法比加斯、夏薩特、尼高路簡迪等精彩交易。不過，瑪蓮娜近年嘅「成績表」就唔多好睇，上年賣走湯姆利、馬克古希等新星，套現1億鎊收購盧卡古就證實係超級敗筆，而魯迪格同安達斯基斯甸臣最近約滿免費離隊，亦令人質疑瑪蓮娜嘅工作。

依家車路士由班主保利接掌大權，雖然佢好大機會只係客串性質，因為消息指車路士已全力物色新總監上場，目標直接馬德里體育會總監貝達，不過車路士要撬呢位意大利籍總監亦非一時三刻可以做到，任何新總監上場亦好難即時接手已經展開嘅轉會工作，所以今個夏天好大機會由保利全權負責。

英國著名記者占士笠臣就對保利處理轉會能力有所質疑：「保利係個生意人，佢只係一個投資者，我唔認為佢喺處理轉會事務上會做得好好。」車路士今夏重建計劃艱巨，除咗要踢走盧卡古同物色替補人選外，後防喺魯迪格離隊後亦要簽入新中堅填補，對保利能力會係個重大考驗。