香港女子隊　啟程赴新加坡　黃若玲：吸收國際賽經驗

香港女子足球代表隊周二（21日）正式啟程前往新加坡，參與兩場國際 A 級友誼賽。今次21人大軍名單相當年輕，部分屬於U19或以下球員，更有3名球員首次入選大港腳，足總女足經理黃若玲（Betty）希望她們可以吸收更多國際賽經驗。另外門將吳卓蔚及前鋒林永嫻兩名「外流兵」，今晚會在當地直接會合球隊，而中場陳綺馨則因私人理由臨時退隊。

港隊女足於周四（23日）及周日（26日）將會兩對新加坡，足總女足經理黃若玲透露對方早在5月份時已提出邀請，惟當時因預計需要備戰亞運，最終延至本月才能落實這兩場友誼賽：「本身9月要去亞運，由於我哋全部都係業餘球員，一嚟亞運比賽時間長，另外賽前可能暑假都要去國外集訓，個陣都驚啲球員未必抽到身再踢友誼賽，不過無咗亞運，趁住呢家國際賽期就可以踢。」

隨着亞運宣布延期，加上「亞少盃」、「亞青盃」或會在明年3至4月舉行，Betty希望透過今次友誼賽，尤其讓一眾年青球員吸收更多國際賽經驗：「依幾年疫情下真係好少國際賽，大個班港隊下場比賽又唔知幾時；同埋疫情呢排又開始受控，都想盡量畀佢哋拎啲比賽經驗，所以今次都揀咗幾個U19年青球員入隊，希望佢哋可以慢慢適應球隊前場壓逼、控球在腳同主動嘅踢法。」

現年19歲的後衞郭藹嵐，屬於首次入選大港腳的小將之一，她坦言感到既興奮又緊張：「過往國際比賽都係同啲同齡隊友，感覺好似輕鬆啲，但今次同咁多前輩一齊，無論技術上、經驗上都好過我哋；不過咁樣正正可以推動自己進步，所以其實都興奮嘅。」疫情下早前曾令本地女足聯賽腰斬，甚至連訓練也因此暫停，郭藹嵐坦言自己及一眾隊友皆相當「餓波」，將會在這兩場友誼賽中竭盡全力爭勝。