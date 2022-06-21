都是你的錯？後費格遜年代點換都一樣...

費格遜2013年退休後，曼聯經歷多次換帥，無論係費Sir欽點嘅莫耶斯，抑或星級名帥摩連奴及尹戈爾，甚至「現代足球教父」蘭歷克接手，結果都係一樣，上任初期被寄予厚望，最後落得受盡屈辱黯然離開嘅下場。諷刺嘅係呢幾位「後費格遜年代」主帥，脫「魔」後反而帶領所屬球隊獲得佳績，可見「紅魔」長期衰落，唔關呢班棄帥事，佢哋都係無辜嘅。

●兩度出手拯救錘仔 莫耶斯實幹有回報

2013年費格遜決定退休後，欽點莫耶斯做接班人，結果曼聯一年間由聯賽冠軍跌落第7名，當季64分亦打破當時球隊喺英超嘅最低分紀錄，莫耶斯慘被球迷冠以「天才」嘅諷刺稱號。

獲費Sir欽點反成負累

莫耶斯執教愛華頓期間以「實幹」見稱，但過到曼聯後冇時間畀佢實踐，更重要係費Sir當時留低一個年紀偏大兼巔峰已過嘅陣容，加上要喺極度成功嘅費Sir手上接掌呢架「沉船」展開重建，當中困難可想而知，最終短短一年貨仔就被炒魷。

經歷「曼聯之劫」後，莫耶斯教過皇家蘇斯達同新特蘭都冇乜表現，2017年臨危受命執教陷入降班危機嘅韋斯咸，成功帶領球隊護級，但半年合約完結後並冇簽約。2019年「錘仔幫」再捲入降班漩渦，莫耶斯再度出手打救，又一次幫球隊成功護級，自此成為「錘仔」主帥，除企穩陣腳外，近兩季更榮升歐戰分子，上季殺入歐霸盃4強，成績驕人。

●蘭歷克教奧地利逼搶重現

「費Sir契仔」蘇斯克查被炒後，蘭歷克上年12月出任曼聯看守領隊，呢位德國名帥被稱為「現代足球教父」、「高普師傅」，以逼搶戰術聞名。蘭歷克執教曼聯初期，曼聯球員確實踢出較為積極，但好快無以為繼，因為「紅魔」嘅所謂逼搶只得「半桶水」，成績每況愈下，最後6場聯賽作客居然全敗，包括恥辱性吞白禮頓4蛋，埋單58分亦成為球隊喺英超史上最低分紀錄，衰過隔離個莫耶斯。

做替工冇實權非戰之罪

原本轉任技術顧問嘅蘭歷克最終亦同曼聯分手，專心執教奧地利。蘭歷克敗走奧脫福其實早注定，一來佢只係「替工」冇實權，球員唔會聽佢支笛，二來王牌C朗年紀唔細，唔適合踢逼搶戰術，兩人亦發生不和導致軍心散漫，球隊季尾變成「無人駕駛」。反觀蘭歷克率領奧地利如魚得水，歐國聯首仗即以3比0大炒克羅地亞，其後又打和世盃冠軍法國，用成績證明佢嘅戰術冇問題。

●歐洲賽大滿貫摩連奴「活得比你好」

摩連奴絕對係「後費格遜時期」最佳曼聯領隊，喺2016年上任，當季即奪社區盾、英聯盃及歐霸盃，翌季亦獲聯賽及英足盃亞軍。但去到2018/19年球季，曼聯踢完頭17輪後已落後榜首19分，加上「寸王」同保羅普巴等主力不和，保守戰術亦被球迷嫌棄，最終2018年12月「雙紅會」不敵利物浦後，終於落鑊。

里奧費迪南先批評後耍冧

摩連奴之後執教熱刺都失敗收場，上年重返意甲接手羅馬，雖然聯賽戰績一般，但喺首屆歐協聯成功封王，佢成為首位囊括歐聯、歐霸盃及歐協聯3大賽事冠軍嘅教頭，一洗污名。

「寸王」之前講過帶領曼聯拎到聯賽亞軍，已經屬執教生涯重大成就之一，強調時間會證明一切，當時曾被史高斯及里奧費迪南等名宿批評佢死撐，認為曼聯只得亞軍都係恥辱。如今證明摩連奴手握呢班人腳屈居曼城之後，已屬難能可貴，佢離開後曼聯亦未再嘗捧盃滋味，難怪里奧知衰耍冧。

●復興橙軍尹戈爾唱衰冇停過

尹戈爾喺2014年開始執教曼聯，2015/16年球季為球隊贏得英足盃，點知之後居然被辭退，令呢位荷蘭老帥懷恨在心，喺唔同場合搵機會攻擊「紅魔」，亦因為佢嘅小器行為，被球迷冠以「方丈」稱號。

勸同鄉入「魔」要三思

年屆70歲嘅尹戈爾領軍功力深厚，去年歐國盃後第3度執掌荷蘭國家隊教鞭，立即率領「橙軍」奪得世盃外小組首名，闊別8年後再度進軍世盃決賽周，後期自爆領軍期間確診前列腺癌，邊抗頑疾邊帶隊，故事認真「暖心」。

一個咁有料嘅主帥，竟然被曼聯以毫不尊重嘅方式炒魷，難怪佢嬲到震懷恨在心。早前曼聯搵坦哈格執教，又打算簽入祖利安添巴及法蘭基迪莊等荷蘭兵，「方丈」當然唔放過唱衰機會，不斷冷嘲熱諷，話曼聯唔係球會而係商業機構，勸同鄉「三思」。

●總結：問題未解決坦哈格前景堪虞

曼聯問題多多，歸根究柢係高層唔識波，前CEO活華特出身商界，經常高價亂買大牌球星，開出人工亦唔合理，好似盧卡古及保羅普巴等高價加盟，交換返嚟嘅阿歷斯山齊士周薪更達50萬鎊，可惜個個冇貨交，搞到賣都賣唔出。上季季中原本搵干地頂替蘇斯克查，點知高層猶豫不決下畀熱刺截胡，白白睇住呢支北倫敦球隊拎到歐聯入場券。

更衣室爭權更趨白熱化

費格遜時期所樹立嘅嚴明紀律，依家已經蕩然無存，摩連奴在任時表示某位球員覺得自己重要過球隊；蘭歷克亦形容球員態度散漫兼權力過大，唔聽佢支笛，真係邊個教都死。隨住活華特年頭離任，荷蘭名帥坦哈格入主，改革好似走啱方向，但坦帥想買入舊部下法蘭基迪莊同祖利安添巴，暫時未見進展，有指球會高層擔心完全荷蘭化，會令到更衣室權力失衡，令收購諸多阻滯。

坦帥以鐵腕治軍，近日就警告球員要放下個人主義，操練時要同落場一樣百分百付出，點睇都似係針對王牌C朗，睇嚟「將帥內鬥」持續，曼聯更衣室冇日安寧。