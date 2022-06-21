楊和宣布結束6年南華生涯　追尋其他職業隊落班

繼惠龍兒宣布轉會後，楊和今晚（21日）亦公開離開南華的決定，這位射手表示自己在南華6年獲益良多，由一個年輕人漸漸成長，助紅軍奪得三個總冠軍，這一切都成為難忘的回憶，他透露往後會投入其他職業隊，發展事業。

2016年加盟南華的楊和，於社交網上以中英文發表感言：「六年的時光、三個總冠軍、兩次以不敗姿態完成球季，還有永遠難忘的回憶和學習。在此要感謝洪生的付出、所有在這裡教導我的教練，特別是Mensur教練（巴拿莫域) 、感謝球隊管理團隊與各工作人員、感謝我們的球迷，你們永遠是我最強大的支援。」

他還特別感謝隊友們：「最重要的，我要感謝南華各位曾一起奮戰的隊友及兄弟們，沒有你們，沒有南華，不會成就了今天的我。」

與惠龍兒一樣，楊和會繼續他的籃球夢，他說到離隊原因:「遺憾地，因球隊發展方向，與領隊洪生商談過後，我決定離隊，去追尋其他職業籃球的機會為最好的選擇。我真的很想與南華大家庭一起完成並贏得最後一個冠軍，但生命中往往有些事是不能控制的。」