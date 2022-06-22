疫情消磨籃壇3年僅賽半季 將有重要消息公布

南華於2019年重奪甲一聯賽總冠軍，再創隊史高峰，可惜本地籃壇其後受到疫情大流行影響，無可避免地經歷一次又一次的停罷、封場及口罩令等種種挑戰，期間南華及其他多支甲一球隊仍緊守崗位，憑着對籃球的熱愛堅持下來，班主、管理層及球員都默默支撐着，渴望球賽重啟復常的日子。

直至去年9月，銀牌籃球賽終於復辦，南華以全勝姿態大熱奪冠，挾強勢於甲一聯賽首循環賽事戰無不勝，惜第五波疫情於1月初再煞停賽事，將各隊再推至水深火熱中，南華主教練巴拿莫域在幾乎無了期的等待期間，於3月決定離隊回歐洲，儘管籃總已宣布7月中重啟聯賽，但因賽季要到11月才終止，這個「特別的賽期」，再一次難與多地的球季賽期接軌；加上南華會方已有下季重組的打算，球員欲外闖或另覓機會的，實在難以完成本地甲一球季才「抽身而出」，故出現了惠龍兒及楊和接連在兩天內先後宣布離開的罕有局面。

在香港營運一支籃球隊，儼如南華的規模之大，一隊、主力、替補、教練、體能、管理、各梯隊的培訓...全都是熱心人仕的贊助及付出，背後耕耘有多艱辛、所投入的資源有多龐大、所付出的時間有多冗長，實在非外人道。而球員在沒有比賽的日子中，亦用盡方法私下保持體能，很不容易才熬到今天，等到復賽的來臨，希望再落場追夢。同時，有危亦有機，球員等待機會改變命運，祈望有另一道窗開啟。

據多方面消息指，惠龍兒及楊和他倆的「下一站」已明確，有關方面在短時間內有重要消息公布，如欲知道他們的動向，以及港籃的最新局勢發展，請緊貼東網報道。