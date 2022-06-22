利物浦雙星告別　文尼、南野拓實離隊

利物浦早前用8,500萬鎊簽入達雲紐尼斯後，依家進入「散貨時間」，沙迪奧文尼轉會拜仁慕尼黑一事已接近完成，呢位塞內加爾前鋒已飛抵慕尼黑做體測，而且仲搶先着埋訓練波衫以「拜仁Look」亮相。除此之外，利物浦亦同摩納哥達成協議，日本前鋒南野拓實將以1,500萬鎊轉會費加盟該法甲勁旅。

拜仁同利物浦就沙迪奧文尼轉會拉鋸多時，周二(21日)終於出現突破，拜仁同意支付3,510萬鎊轉會費，當中770萬鎊為獎金條款，沙迪奧文尼立即坐私人飛機去慕尼黑做體測兼簽約，佢喺醫院現身嗰陣已經着住拜仁嘅訓練衫見球迷同傳媒。

沙迪奧文尼接受《圖片報》訪問表示：「當經理人講拜仁想簽我，我就已經好興奮，即刻就幻想到加盟嘅畫面，拜仁係世界最大球會之一，向住每一個冠軍進發，加盟拜仁係一個好主意同正確決定。」據報沙迪奧文尼喺拜仁周薪達25萬鎊，周三(22日)將喺加盟發布會正身亮相。

除沙迪奧文尼之外，喺利物浦冇乜上陣機會嘅日本前鋒南野拓實，亦即將轉投法甲摩納哥，據《天空體育》同《BBC》等報道，利物浦已接納摩納哥1,500萬鎊開價。南野拓實加盟利物浦2年半，上陣55場入14球，上季喺英超有11次上陣紀錄，但只有1次係正選。