若要生活好　咪離利物浦？

塞內加爾前鋒沙迪奧文尼決定加盟拜仁慕尼黑，結束6年璀璨嘅「紅軍」生涯，不過英國《每日郵報》就指出近年高調離開利物浦嘅球員，通常都冇乜好下場，而前利物浦領隊桑拿士更表示，沙迪奧文尼將浪費佢最黃金嘅2年光陰。

30歲嘅沙迪奧文尼想去德甲尋求新發展，但桑拿士就表示：「我唔係針對球會，拜仁係間偉大球會，但德甲根本唔係文尼需要嘅挑戰。文尼會入波，因為拜仁個個星期都會贏5比0，最後亦只有1隊會拎冠軍，呢個根本唔係乜嘢挑戰，文尼可以Hea住踢咁贏，浪費佢最寶貴嘅2年足球生命，當佢將來掛靴睇番自己個獎盃櫃，德甲冠軍一定會擺喺最後面。」

《每日郵報》更指出近年離開利物浦球星都冇乜好收場，最經典當然係菲臘比古天奴，呢位巴西中場2018年天價過檔巴塞隆拿，但之後表現大跌已成為「人球」，今年初先回流英超加盟阿士東維拉，安利簡恩喺2018年亦以自由身轉投祖雲達斯，同樣冇料到而回流德甲，雖然喺多蒙特有起色，但成就肯定唔及留喺利物浦咁光輝；最新鮮例子就係上年轉投巴黎聖日耳門嘅韋拿杜姆，佢上季喺法甲連上陣機會都欠奉，早前被網民投票選為上季「法甲最差收購」。