南華宣布余理洋任教練 來季改組主打年輕球員

本地甲一班霸南華經歷近20年來最大的變化及震盪，這支自千禧年後8奪甲一聯賽總冠軍、多年來培育一籃子獨當一面球員、聘請歐洲著名主帥建立先進體系、擁有龐大球迷後盾深受愛戴的傳統勁旅，今早(22日)發表聲明向支持者交代球隊會陣容變化，宣布由余理洋擔任球員及教練，繼續征戰本個球季；指球隊早已定好規劃，來季以年輕球員為骨幹，以另一方針競逐球壇，意味著未來籃壇將呈現新局面。

南華首先在公告中感謝球迷的支持，同時因為疫情的來襲為球隊帶來衝擊，「球迷們，球隊首先感謝球迷們這麼多年的支持！今個球季受到疫情的影響，比賽斷續打打停停，沒完沒了，實在是難為了隊友們。這個特殊的球季，球隊也經歷了一些變化，希望在此向球迷們報告一下。首先，主教練 Mensur Bajramovic 已於四月份返回歐洲，Coach Mensur執教期間，為南華會培訓了多位傑出的年輕隊友，同時亦為球隊建立了先進的訓練體系，帶領球隊獲得好成績。南華會感謝 Coach Mensur 為球隊付出的傑出貢獻！」另外，兄弟球會南青的中鋒麥洛連 亦已於四月份返回加拿大，投入另一支球隊的訓練。

雖然主帥離隊，但南華仍會繼續今個球季未完的比賽，球隊宣布，「將會由余理洋（Nathan）身兼球員、教練兩個身份，帶領球隊爭取佳績。」唯球隊陣容將有頗大變化，「中鋒惠龍兒（Duncan）及後衛楊和（Glen）將會離隊，尋求在更高競爭水平的聯賽打球。Duncan 是於5月24日以電話知會離隊決定及和領隊洪生商議不再參與球隊今季剩餘的比賽。球隊感謝 Duncan 和 Glen 多年為球隊作出的貢獻，並祝福兩人未來有更好的發展。」

至於來季的展望，南華不諱言早在兩個球季之前，球隊已定好規劃，並「清楚告知隊友們並已有共識，領隊洪生只會帶領球隊多兩個球季至今個球季止。來季球隊會以年輕球員為主力，重點培訓年輕隊友，盼望年輕隊友的籃球生涯能得到更好的成長及獲得球迷們的認同和支持！」甲一球季自本年1月初煞停，迄今南華以6戰6勝位列榜首，首循環餘下三仗分別對陣遊協、滿貫及安保漢友，晉級基本上毫無懸念。然而，主力及主帥離隊無疑收窄了南華與他隊的距離，且看在往後的比賽，「紅藍綠黃」對碰的賽事中，球隊如何調整迎接挑戰。