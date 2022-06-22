「細威」復出第1擊贏得險：我感覺到團火

女王回歸！「細威」S威廉絲周二在歡呼聲下亮相於伊斯特本網賽，夥拍女單世界排名第3的積芭(Jabeur )在女雙賽事出戰她時隔近一年的復出第一擊，招牌式的笑容及抽擊，用行動告訴球迷她仍充滿「火」。

40歲的「細威」已接近一年沒有在賽場露面，這是她休戰以來復出首仗，但她賽前更取消了練習，直接走到比賽，結果久休復出的她與積芭合作，經過1小時33分鐘打足三盤後以2比6、6比3、13比11力壓 Sara Sorribes Tormo及Marie Bouzkova晉級。

「我感覺到有團火在身後，我就是需要這些。」擁有23個大滿貫錦標的「細威」似乎對自己的復出首勝感到滿意，至於積芭對於能夠與這位球壇傳奇合作更加興奮:「真是相當有趣，與傳奇拍檔，我在賽前還是很緊張，但在比賽時她令我感覺很好，當我犯錯後，她更繼續鼓勵我。」事實上，積芭是第六位有幸夥拍「細威」出戰WTA巡迴賽的球手。

「細威」自去年溫網因傷退賽後，一直休戰，外界還猜測這位美國網球巨星可能會從此淡出，事關「細威」曾經說過如果她要告別未必告訴任何人，然而早前在其社交平台與NFL名宿的對話中自爆會出戰今年溫網，令球迷期待這位超級球星的復出，而「細威」將獲外卡參加下周展開的溫布頓女單賽事，以伊斯特本的雙打賽作為熱身。