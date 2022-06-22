多位星級飛魚缺陣！楊浚瑄為中國奪史上首金

20歲的楊浚瑄為中國贏得今屆世錦賽游泳首金！在匈牙利舉行的世界游泳錦標賽周二上演女子200米自由泳決賽，但多位星級名將包括香港「 女飛魚」何詩蓓因傷缺席下，比其他項目顯得較為星光暗淡，最終楊浚瑄脫穎而出，為中國泳隊迎來今屆首金，並改寫中國女子200米自由泳歷史。

東京奧運三甲都缺陣今屆200米決賽，金牌得主澳洲的堤密絲早已宣布缺席、銀牌得主香港的何詩蓓賽前因傷退賽，銅牌的加拿大名將奧莉克絲克在準決賽被DQ，而兩屆世界冠軍的意大利名將佩歷珍妮已退役，2016年冠軍美國飛魚列迪姬則沒有參加此項，相比其他項目缺乏了星級名將；而中國的楊浚瑄在決賽起跳不太理想，首個50米位列第5，經過半程後反超到領先位置，並與澳洲新星奧姬嫺（Mollie O＇Callaghan）鬥得激烈，最終泅出1分54秒92，贏得中國今屆兼史上首面200米自由泳(長池)金牌，隊友湯慕涵獲銅牌，奧姬嫺則獲亞席。

楊浚瑄與湯慕涵稍後將為中國出戰女子4X200米自由泳接力，在澳洲及美國均有名將缺陣下，作為此項奧運冠軍的中國隊更有望再創佳績；而中國隊早前在花樣游泳項目已摘金，周二在集體自選決賽再添一面金牌。