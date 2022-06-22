捱過接連毀滅性重創　周健宏撐起來再衝過！

滿貫中鋒周健宏去年遭遇阿基里斯腱斷裂重創，走過近7個月復健之路，他終於再次歸隊重投訓練，備戰甲一復賽。繼2018年右腳髕骨韌帶斷裂之後，他又成功克服另一個嚴重傷患，新季不求證明甚麼，只想盡情享受籃球：「我唔怕輸，最怕冇盡力！」

31歲的周健宏曾效力南華8年，2016年獲蔚山現代太陽神選中，成為首位踏足韓職籃球（KBL）的香港人，可惜2018年他因為右腳髕骨韌帶斷裂重傷而回流香港。養傷長達一年半，「肥宏」終於「滿血復活」，加盟甲一爭標球隊滿貫。去年銀牌賽滿貫對康仁福健一仗，他以一頭紫髮登場，克服重傷後回到球場的勵志故事感動不少球迷，每次入球都向他報以掌聲。此役周健宏交出13分，另加一次莫名奇妙的「炒樽」，別人看來可笑，但「打番波」的雀躍心情，只有他最清楚。冷靜下來後，他對記者說：「我想證明，我還可以。」

5個月時間由撐拐杖變復操

上天給周健宏一個接一個的挑戰，當他幾經辛苦回到球場，第二場他又要說再見。2021年10月6日，滿貫銀牌賽迎來「Big 4」之一的永倫，「肥宏」續有不錯表現，獲得12分，但他在第4節觸傷腳跟退下火線，賽後證實左腳阿基里斯腱斷裂。位於腳跟的阿基里斯腱是人體最粗的筋腱，主宰速度、敏捷度和爆發力，一旦受傷，絕對是籃球員的噩夢。原本他已肯定「收咧」，但第5波疫情殺到，令甲一賽季暫停4個月，間接為他爭取時間養傷。去年12月他拿着拐杖，一拐一拐的學習走路，5個月後，他再次受訪：「我已回到球隊復操了。」

笑看逆境享受籃球每一刻

兩次重傷之後，他還是站起來，回到籃球場。「之前簡單如脫褲子的動作都做不到，花了年半時間，很消磨意志，但這裏相對簡單，撐一陣子拐杖已能走路了。」「肥宏」回顧這次復康之路，慶幸自己又捱過一關。「第一次受傷時，籃球是我的全世界，我不懂得如何面對。現在我覺得像是有個機會可以重新再來，證明自己職業生涯可以克服兩個大傷患，更重要是證實自己有多喜愛籃球。」周健宏的IG上，有不少「雞湯語錄」，今次訪問當然想他分享一下自己對逆境的看法。「人生不如意事十常八九。其實一日大家可能只得幾分鐘開心，咁你咪Enjoy嗰幾分鐘囉！」運動員生涯難免有機會受傷，「肥宏」希望藉自己經歷鼓勵他們：「受傷並不可怕。」

說到近日終於正式歸隊訓練，「肥宏」笑言竟有「心動」的感覺：「現在相當享受籃球這種運動，無論是訓練、比賽，還是出汗的感覺我都好喜歡！」最痛的，也痊愈了。他期待甲一復賽後再和球迷見面，打好每一場比賽，協助球隊全力爭冠。

好番晒唔易行路都要重新學習

周健宏當日是在沒有任何身體接觸下腳跟受傷，我們為「肥宏」受傷感到惋惜，當事人卻說「斷了反而是種解脫」：「腳跟其實已經痛了十年，我一直忍住，很多場比賽表現都受影響，現在終於不痛了。」其運動物理治療師John Siu（圓圖）解釋，今次阿基里斯腱斷裂的主因是長期勞損：「周健宏斷的位置近腳跟接駁位置，導致他斷的原因是他原本已有退化性肌腱炎，長期勞損導致它自己斷掉。這類個案和其他阿基里斯腱中間位置斷開的球員相比，會更容易康復，再次落場的機會較樂觀。」

復康訓練堅持完成

高比拜仁、杜蘭特和奇利湯臣等NBA球星都經歷過阿基里斯腱重創，但其實成功復出的例子僅佔少數，John Siu表示：「研究數據指出，球員即使能復出，大約四成人一兩年之後就會退役，所以這個傷對球員來說是很大挑戰。」「肥宏」完成手術後，需要重新學習很多基本動作，站立、走路、踮起腳尖等簡單動作都變成「高難度動作」，但他都說：「冇乜感覺。」

但物理治療師說的又是另一個版本的故事，「他試過發脾氣不開心，有時都會呻辛苦。我完全明白，有時我都會心軟問他如果太辛苦，要不要減少一組訓練，但他每次都說不，總是堅持完成。」John Siu指「肥宏」現時左腳功能已回復八成，逐漸重拾比賽強度後，7月可嘗試復出。

周健宏檔案

出生日期：1990年6月19日

身高：1米94

效力球隊：滿貫 位置：中鋒

生涯焦點：

香港高級組銀牌冠軍—南華（2010、2013）

香港超級工商盃冠軍（6次）

香港超級工商盃最有價值球員（2次）