灣區翼龍公布名單　惠龍兒楊和伊榮強勢加盟

即將出戰全新東亞超級聯賽（EASL）的灣區翼龍周三（22日）公布球員名單，陣容包括香港「第一中鋒」惠龍兒、南華後衛楊和、前甲一得分王伊榮（Scotty Ewing）以及中國隊成員劉傳興等，將與日本、南韓及菲律賓等勁旅角逐。

EASL由8支來自日本B聯賽、南韓KBL、菲律賓PBA、中華台北等球隊角逐的新賽事，賽事採用主客制，每隊亦會有外援名額。擁有香港球員參賽的灣區翼龍陣容值得留意，球隊除找來前澳洲國家隊主帥戈爾（Brian Goorjian）擔任主教練之外，陣容亦集合中國、香港和澳門頂尖球員。

日前，南華兩名主將惠龍兒(Duncan)和楊和先後爆出離隊消息，原來兩人與另一位前甲一球員伊榮同樣轉投這支新成立的職業球隊。今次是惠龍兒繼2017至19年出戰CBA之後第2次「外闖」， 這位33歲香港隊中鋒受訪時指，「離隊是非常、非常艱難的決定，當中包括很多因素。」

灣區翼龍主帥戈爾去年帶領澳洲男籃在東京奧運贏得首面獎牌（銅牌），Duncan表示期待與新教練合作，「我之前在CBA對過教練教過的隊，加上他帶領澳洲國家隊的表現，令我很期待和他合作，希望從他身上學習更多。新聯賽的水平很高，相信到時會很刺激，而且對年輕球員會是絕佳的機會。這對我們來說亦是很好的挑戰，期待代表香港在這支球隊努力。」另外他亦期待與前南京隊友宋建驊和喬文瀚再度合作，期望擦出火花，為球隊爭取佳績。